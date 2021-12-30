Могут вырасти цены на проезд в общественном транспорте

19:26 18 Август Киев, Украина

Если законопроект о повышении "минималки" примут, это повлияет на коммунальные предприятия и приведет к подорожанию проезда в общественном транспорте.

Так считает директор аналитического центра «Институт города» Александр Сергиенко.

«Возможно, в крупных городах, которые имеют мощные бюджеты: Киев, Днепр, Львов – в интересах предвыборной борьбы мэры не пойдут на повышение тарифов. Скорее всего, будут искать средства в местных бюджетах и транспорт получит дотации. В менее мощных городах повышение тарифов вполне вероятно», – сказал Сергиенко.

Он добавил, что повышение цен на проезд также может произойти из-за увеличения годовой сметы коммунальных предприятий после увеличения минимальной заработной платы.

«Вот сейчас парламент планирует повышение минимальной заработной платы, но это ударит по коммунальным предприятиям. Потому что по закону о труде они будут вынуждены рассчитать зарплаты своим работникам, исходя из минималки. Это приведет к росту годового баланса. Как они перекроют эту разницу? Они вынуждены будут просить дотации или поднимать стоимость проезда», – пояснил эксперт.

Он уточнил, что в условиях карантина транспортная отрасль испытывает дополнительные сложности.

«Транспортники, как и вся страна, находятся в очень сложном положении. Транспорт работает на грани рентабельности. Они, конечно, закладывают себе какую-то прибыль, но есть такой момент, что они планируют возврат средств за льготников, которым льгота установлена законом и должна возмещаться из государственного бюджета, на практике это не происходит в полном объеме. В Киеве, например, государственный бюджет покрывает лишь четверть тех сумм. То же самое происходит и в других городах. Поэтому местный транспорт работает на пределе рентабельности и такой катаклизм, когда ограниченное количество пассажиров, а значит, ограниченные ежедневная выручка и текущая прибыль, приводит к нестабильной работе транспорта. К тому же карантинный режим очень бьет по бюджету», – прокомментировал Александр Сергиенко.

Напомним, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял о том, что следующая внеочередная сессия парламента состоится 24 августа – в День Независимости Украины.