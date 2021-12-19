Могут ли привиться те, кто купил поддельный сертификат о вакцинации?

Уже были случаи, когда человек, получивший поддельный документ о полученных прививках от коронавируса, приходил в пункт вакцинации и просил вколоть ему препарат от COVID-19. Однако врач не мог этого сделать.

Виктор Ляшко, глава Минздрава Украины, объяснил процедуру, согласно которой, человек может пройти вакцинацию, даже если уже приобрел фальшивый документ:

нужно обратиться к своему семейному врачу или медработнику в пункте вакцинации;

врач вызывает правоохранителей, и они фиксируют наличие фейкового документа;

работники Национальной полиции открывают уголовное производство, в котором человек, купивший поддельный СOVID-документ, становится его участником.

При этом человек, купивший фальшивый сертификат, не будет притянут к уголовной ответственность по решению апелляционного суда, в том случае, если станет сотрудничать со следствием в раскрытии организатора преступных действий. Относительно лиц продавших поддельные документы, уголовная ответственность сниматься не будет.

Решение Минздрава оправдано тем, что люди могут изменить свое мнение и, все же, пройти процесс вакцинации. Это необходимо для блага всей страны и даже больше. Однако процесс описанный Виктором Ляшко может испугать украинцев. Никто не хочет связываться с правоохранителями, особенно, когда человек заведомо совершил правонарушение. Впрочем, государство дает шанс оступившимся гражданам исправить ситуацию, чего в других странах не позволили бы сделать.