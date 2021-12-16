Могут ли мэры обжаловать решение Кабмина об усилении карантина

20:53 05 Август Киев, Украина

Города Украины, которые Кабмин перевел в "оранжевую зону", не спешат ужесточать карантин, несмотря на указания Киева, по мнению эксперта по конституционному праву Богдана Бондаренко, у органов местного самоуправления есть возможность обжаловать решения Кабмина, но для этого Конституционный суд должен вынести решение по поводу конституционности введенных карантинных мероприятий в целом.

«Это может быть так: не публичные заявления будут делать, а непосредственно будут обжаловать решение Кабинета министров, которое обязательно для исполнения и органами местного самоуправления. Там могут быть любые варианты – суды, апелляции и тому подобное. Формулировка закона в определенной степени расплывчата», – отметил Богдан Бондаренко.

Он пояснил, что представители местного самоуправления могут обжаловать решение правительства в судебном порядке, в частности, потому что решения в этих условиях имеют оценочные суждения.

«Суд может сказать, что не в пределах полномочий Кабинета министров устанавливать такие мероприятия. Но самое интересное – второй вариант, если будет решение Конституционного суда. Мы помним, что в Конституционном суде сейчас оспаривается вопрос конституционности мероприятий, которые вводил Кабинет министров», – добавил юрист.

По его словам, если КС признает введение карантинных мер в начале эпидемии неконституционными шагами со стороны Кабмина, местные власти смогут пользоваться этим решением и в условиях усиления мер при адаптивном карантине.

«Или наоборот. Если решение будет конституционным, тогда органы местного самоуправления остаются без полномочий в этом и без информационного дискурса. Но мы все понимаем, что так или иначе в языках приближения местных выборов будет продолжаться эта дискуссия», – указал Бондаренко.

Он подытожил, что вывод Конституционного суда может быть вынесен и к осени, и это повлияет на ситуацию, так как все ограничительные меры связаны.