Мобилизованным выдают снаряжения для пейнтбола

18:43 25 октября Киев, Украина

В сети начали появляться видео, где мобилизованные в России показывают доставшуюся им броню – пластиковые маски и бронежилеты для пейнтбола и страйкобола. Для тех, кто не знает, это виды спорта, где команды атакуют друг друга при помощи пневматического оружия, которое стреляет пластиковыми шариками с краской. Такие пульки могут причинить боль, оставить синяк, а их скорость полета дозвуковая. Соответственно, защита в таких играх носит, скорее, антигематомный характер, нежели защищает от увечий, либо смерти.

Не удивительно, что мобилизованные возмущены происходящим, ведь такое обмундирование не защитит не от чего, кроме насекомого, которое, при движении на большой скорости, например на автомобиле, может случайно, столкнуться с человеком. Даже камень, отскочивший из-под колеса машины способен пробить маску для пейнтбола.

Удивляет другое. При всей той массе информации, которая есть в свободном доступе, при всех нарушенных обещаниях Путина, военного руководства агрессора, пропагандистов, мобилизованные удивляются, почему для них не хватает обмундирования и как так происходит, что вместо того, чтобы закупить для них нормальную броню, Минобороны выдает им защиту от пневматики. Все деньги выделяемые Кремлем на армию – разворованы. Более того, начатая Путиным война не стала “стоп-сигналом” для прекращения воровства. Наоборот – это триггер для силовиков начать грабить еще больше. Жалобы не станут тем, что прекратит это воровство и обман. Единственный способ – развернуть автоматы в сторону сподвижников Кремля. Это резко увеличит шансы на выживание, так как при атаке ВСУ, спастись уже не удастся.