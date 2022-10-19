Мобилизованным отменили все выплаты и компенсации

11:40 19 октября Киев, Украина

Отмена обещанной единовременной выплаты в 300 тыс. рублей, на данный момент остается неокончательной. Депутаты Государственной Думы РФ отправил законопроект на доработку. Однако как долго будет проходить “доработка” – не известно. Очевидно, что только прямые приказы Путина способствуют принятию законов российским парламентом одновременно в трех чтениях. Если же дело касается раздачи денег простым смертным, то дело обстоит иначе.

А ведь действительно, беря за истину слова Шойгу (хотя бы гипотетически) мобилизовать 300 тыс. человек, выплаты по 300 тыс. рублей каждому в сумме дают астрономическую цифру. Откуда брать 90 млрд рублей не понятно, ведь военный бюджет и без того несколько раз увеличивали, а из других статей расхода вытянули все что можно. Конечно, можно было бы прекратить воровать, а еще лучше “скинуться” всем депутатам, чиновникам, политикам и олигархам. Либо продать одну из яхт Путина. С другой стороны, в Госдуме, очевидно, понимают, что эти деньги пушечное мясо не сможет потратить, поэтому – лучше не давать.

Видимо, с этой же логикой, мобилизованным не предоставили обещанных льгот кредитования, ипотеки и сокращения коммунальных услуг на 50%. Как всегда – залили меда в уши, а в итоге, как говорит сам Путин, “просто кинули”.

Вряд ли отсутствие ежемесячных выплат вызовет удивление вместо смеха, так как даже контрактникам, примерно в половине случаев, не платили обещанных денег, в том числе, не выплачивали компенсации в случае ранений или смерти. Все мобилизованные умрут просто так, не получив за это ни копейки денег, а те кому удастся выжить, останутся для всего мира военными преступниками, без возможности выехать из России куда либо, кроме КНДР, Белоруссии, Зимбабве и, возможно, стран Центральной Азии.