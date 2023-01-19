Мобилизованные в рф продолжают гибнуть в учебных центрах

10:36 19 января Киев, Украина

По данным из открытых источников, российский командир в окрестностях хутора Тоненькое, в Белгородской области, решил завоевать авторитет у мобилизованных, взял в руку гранату и “завоевал” пол части. Граната взорвалась рядом с боеприпасами, в результате чего произошел сильный взрыв, пожар. По официальным данным, трое человек погибло, 16 ранено и еще 8 числятся пропавшими без вести.

Возможно, в будущем вскроются более детальные подробности произошедшего и выяснится, что российский командир намеренно совершил подрыв из-за, например, конфликтной ситуации. Если же подтвердится информация, что офицер случайно подорвал гранату, то о квалификации оставшихся в подчинении у Кремля военных даже рассуждать не придется.

Со времен Красной армии в России ничего не поменялось. Там никогда не делали акцент на качестве и полагались на количество – “пусть идут в штыковую, но миллионы”. Так и этот случай показывает, что все, кто действительно профессионально занимался военным делом, уничтожены за прошедший период боевых действий. Если мобилизованных тренируют такие командиры, то определенная часть личного состава оккупантов погибнет, не доезжая до фронта.