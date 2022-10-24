10:36 24 октября Киев, Украина

15 октября стало известно, что на военном полигоне в Белгородской области, во время учебных стрельб двое, а по некоторым данным трое мобилизованных открыли огонь по своим. В результате по разным данным убиты 11-22 человека, 15-16 получили огнестрельные ранения. Официальная версия гласит, что нападавшие были гражданами Таджикистана, а конфликт возник на почве религии.

Этот случай является самым масштабным, однако, не единичным. Многочисленные внутренние конфликты происходят почти каждый день. Мобилизованные убивают друг друга в пьяных драках, из-за воровства и по идеологическим разногласиям. Причиной смерти в таких случаях указывается сердечный приступ или инсульт.

Логично предположить, что после прибытия на фронт, где мобилизованные останутся лишь под контролем местных командиров, самоликвидация не просто продолжиться, но и усилится. Эти люди не мотивированы воевать и нести тяготы военного времени на себе. Они знают о войне то, что им рассказали пропагандисты, где российская армия не встречает сильного сопротивления и продолжает побеждать. Однако большинство из них до мобилизации никогда даже не брали в руки оружие, не стреляли, не слышали разрывающихся рядом снарядов. Поэтому, очень скоро они поймут, куда их отправили, но никто этих людей, обратно домой не отпустит. И если встанет выбор - идти вперед под пули на смерть или убить командира и сохранить себе жизнь, то они, скорее всего, выберут второй вариант.