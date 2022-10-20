Мобилизация привела к дефициту трудовых ресурсов

08:44 20 октября Киев, Украина

Все больше пушечного мяса набирают в ряды оккупантов. Массовые облавы не оставляют шансов покорному народу России. Забирают абсолютно всех, вне зависимости от статуса (за исключением правительства и силовиков), возраста, состояния здоровья. Получив команду свыше, военкоматы торопятся выполнить план на бумаге. При этом никто не думает, что мобилизованные россияне где-то работали и выполняли свою роль “винтика” в государственном образовании под названием «Россия».

Так, в Министерстве транспорта Новосибирска пожаловались на нехватку водителей для регулярных пассажирских перевозок по городу и области. В связи с чем, как утверждают в Минтрансе, сложилась ситуация, из-за которой город не в силах обеспечить передвижения автобусов. Причиной тому, по словам все того же министерства, послужила мобилизация.

В тоже время, коллапс гражданского, а вскоре и промышленного транспорта не самая большая проблема, которая ожидает террористическое государственное образование. Людей также забирают с предприятий тяжелой и легкой промышленности, IT и медицинского секторов, банковской сферы, предпринимателей и т.д.

Пока эксперты ожидали коллапс экономики РФ в связи с выходом из страны-агрессора международных компаний, Путин решил “помочь” в этом лично, издав указ по самой масштабной утилизации россиян в современной истории агрессора.