«Мобилизации» в России нет

08:58 13 декабря Киев, Украина

Вместо привычной и такой страшной для россиян «мобилизации», террористы ввели новое понятие – «недавно призванные военнослужащие». Само слово «мобилизация» в местных газетах почти не встречается, причем отказались от него районные редакции одновременно.

Как ни странно, однако все те, кто вторил пропаганде с телеэкранов, после объявленной мобилизации либо были крайне глупы, чтобы не попасть на фронт, либо попрятались, либо выехали из страны. Слово «мобилизация» пугает население страны-агрессора. Поэтому, было принято решение заменить его, пока еще, спокойным для психики зомбированного населения словосочетанием.

Это делается для того, чтобы сделать из мобилизованных максимально серую массу – неких существ, которых не жалко. Так, недавно, их начали называть “кузьмичами” – собирательным образом сорокалетнего мужика из провинции, который воюет в Украине и этому рад. Ведь, условных, Ваню, Петю, Алешу жалко, а “кузьмичей” – нет. Вот так и будут становиться инвалидами и умирать “недавно призванные военнослужащие”, пока все террористическое образование Россия не превратиться в “кузьмичей-смертников” – безвольную серую массу, без имен, самоопределения и какой бы то не было национальной идеи.