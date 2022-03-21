Мнение врача-инфекциониста о дальнейшем развитии пандемии

12:22 27 октября Киев, Украина

Эпидемия коронавируса идет по планете семимильными шагами и Украина не стала исключением. COVID-19 в нашей стране распространяется очень быстро, а заразиться им становится все легче и легче.



Об этом директор Городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан рассказала в эфире телеканала Obozrevatel TV.

"Вирус стал более реактивным. Мне кажется, что уже запустился какой-то механизм, и просто так остановить процесс у нас уже не получится", — говорит она.

По ее словам, сейчас Украина "достаточно близка" ко второму и третьему уровню эпидемии коронавируса — когда каждый день в стране будет фиксироваться от 11 до 15 тысяч новых заражений.



Это, добавляет врач, связано прежде всего с тем, что все больные, у которых подтвержден коронавирус, имеют круг контактных лиц.



"В любом случае заболеваемость будет увеличиваться", — предупредила Татьяна Мостепан и не исключила, что до конца октября в Украине может фиксироваться более 9 тысяч новых заражений в сутки.