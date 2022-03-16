Мнение врача: почему ПЦР-тесты врут

14:54 22 октября Киев, Украина

Существует ряд причин, почему ПЦР -тест дал отрицательный результат, а клиника болезни у пациента ярко выражена.



Об этом рассказала врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко.

"Таких случаев очень много. Один из примеров — это смерть врача из Почаева Тернопольской области Ивана Венжиновича. Он с первых дней работал с пациентами, больными COVID-19, а когда он сам заболел и был в тяжелом состоянии, его тесты были отрицательными. Но там была типичная клиника и, к сожалению, этому погибшему врачу не будет учтено, как профессиональное заболевание, и это неправильно", — говорит врач.