Мнение врача: почему ПЦР-тесты врут

Существует ряд причин, почему ПЦР -тест дал отрицательный результат, а клиника болезни у пациента ярко выражена.
Об этом рассказала врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко.
"Таких случаев очень много. Один из примеров — это смерть врача из Почаева Тернопольской области Ивана Венжиновича. Он с первых дней работал с пациентами, больными COVID-19, а когда он сам заболел и был в тяжелом состоянии, его тесты были отрицательными. Но там была типичная клиника и, к сожалению, этому погибшему врачу не будет учтено, как профессиональное заболевание, и это неправильно", — говорит врач.
По ее словам, есть несколько причин, почему тест на коронавирус показывает неправильный результат. "Во-первых, может быть концентрация вируса очень малой, чтобы ее чувствовал аппарат. Во-вторых, может быть период, когда вируса уже нет, но возникли осложнения. В-третьих, может быть человеческий фактор при исследовании и заборе мазка", — объясняет Ольга Кобевко.
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