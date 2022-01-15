Мнение Кравчука об участии Фокина в ТКГ

Высказывания члена ТКГ Витольда Фокина об особом статусе Донбасса вызвали резонанс во всех политических кругах. Не оставил без внимания этот инцидент и друг Фокина, а теперь глава делегации Украины на переговорах в Минске первый президент Украины Леонид Кравчук. Своим мнением по этомуслучаю он поделился в интервью одному из украинских телеканалов.
Кравчук назвал заявление Фокина его личным мнением, добавляя, что тот не советовался и не обсуждал его с делегацией.
Он также отметил, что дальнейшую судьбу Фокина на переговорах будет решать Владимир Зеленский.
Глава украинской делегации подчеркнул, что не может единолично решать этот вопрос, поскольку это не его компетенция.
Ранее Фокин в интервью одному из издания заявил, что допускает полную амнистию сепаратистов на Донбассе, а также особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей. А когда его слова вызвали бурную критику, заявил, что представители действующей власти критикуют его, поскольку имеют связь с "предшественниками".
Ранее Фокин говорил, что готов работать в ТКГ только в случае назначения на официальную должность замглавы делегации. Именно на эту должность его 18 августа и назначил президент Владимир Зеленский.
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