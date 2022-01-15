Мнение Кравчука об участии Фокина в ТКГ

Высказывания члена ТКГ Витольда Фокина об особом статусе Донбасса вызвали резонанс во всех политических кругах. Не оставил без внимания этот инцидент и друг Фокина, а теперь глава делегации Украины на переговорах в Минске первый президент Украины Леонид Кравчук. Своим мнением по этомуслучаю он поделился в интервью одному из украинских телеканалов.

Кравчук назвал заявление Фокина его личным мнением, добавляя, что тот не советовался и не обсуждал его с делегацией.

"Имеет ли право Фокин говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но, если его позиция не соответствует, допустим, закону, принятому ВР, то он не может эту позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин, а он заместитель председателя делегации, член делегации Украины в ТКГ", - сказал Кравчук.

Он также отметил, что дальнейшую судьбу Фокина на переговорах будет решать Владимир Зеленский.

"Этот вопрос будет обсужден на заседании нашей делегации, я думаю, люди выскажутся по этому поводу. Фокин объяснит, почему он именно такую избрал тактику, позицию, и это не наше решение. Это решение главы государства. Фокин назначен на эту должность указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею", - заверил он.

Глава украинской делегации подчеркнул, что не может единолично решать этот вопрос, поскольку это не его компетенция.

Ранее Фокин в интервью одному из издания заявил, что допускает полную амнистию сепаратистов на Донбассе, а также особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей. А когда его слова вызвали бурную критику, заявил, что представители действующей власти критикуют его, поскольку имеют связь с "предшественниками".

Ранее Фокин говорил, что готов работать в ТКГ только в случае назначения на официальную должность замглавы делегации. Именно на эту должность его 18 августа и назначил президент Владимир Зеленский.