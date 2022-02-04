Мнение инфекциониста: сколько дней болеют COVID-19

/>Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский отмечает, что длительность болезни при коронавирусе практически аналогична как и с другими ОРВИ: болеем до 5-6 дней. Большинство за это время удачно выздоравливает.
"Это 80-90% пациентов, по статистическим данным всех ведущих стран мира, и нашим наблюдениям в том числе", — уточняет врач.
Инфекционист все же отмечает, что около 10-20% не выздоравливают быстро, поскольку иммунитет ослаблен по разным причинам или из-за хронических болезней.
"Подобная ситуация наблюдается во время многих заболеваний, не только во время COVID. В таком случае, следует обратиться к врачу повторно, обследоваться, лечиться комплексно. Поскольку есть высокая вероятность присоединения бактериальных осложнений. При необходимости врач направит в стационар", — отмечает он.
"Да, в случае COVID-19 есть особенности. Есть много моментов, на которые исследователи еще не дали исчерпывающих ответов. Мы наблюдаем у некоторых пациентов затяжной период, когда температура выше 37 С держится и неделю, и две. Хотя другие жалобы отсутствуют. Это, скорее всего, связано с особенностями иммунного ответа, поскольку SARS-COV-2 пытается уклониться от действия защитных иммунных клеток, влияет косвенно на противовирусный ответ иммунной системы и подавляет действие интерферона. Поэтому, организму требуется больше времени и другие дополнительные механизмы защиты, чтобы полностью нейтрализовать вирус", — пишет Дубровский.
Врач-инфекционист отмечает, что иммунитет у каждого разный, поэтому кто-то справится с вирусом быстрее, а кто-то медленнее.
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