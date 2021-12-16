Мнение экспертов: самые востребованные профессии в июле

13:55 10 Август Киев, Украина

Эксперты проанализировали предложения работодателей за июль 2020 и выяснили, что наибольшую заинтересованность в кадрах проявляют организации, связанные с рекламной и маркетинговой деятельностью.

"Больше всего новых вакансий появилось в отраслях рекламы, маркетинга и PR - количество предложений выросло на 84%. В частности, вакансий для специалистов в сфере рекламы стало на 26% больше. Также на 67% больше стало вакансий для специалистов в области финансов и страхования, где на 36% чаще искали профессионалов по работе с клиентами", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что на самом сервисе количество компаний, размещающих вакансии, увеличилось на 31% по отношению к июню. В сфере культуры и образования - на 37%, в торговле - на 35%, в сфере услуг - на 34%.

Предложений для выпускников и студентов в июле стало на 31% больше, чем в июне. Также на 9% увеличилась доля предложений с полной занятостью, а общее количество уникальных вакансий выросло на 17%. Эксперты связывают это с умением молодых людей быстро адаптироваться к ситуации и наличием у них навыков работы в цифровом формате.

Кроме того, активно восстанавливается отрасль торговли и услуг. Количество вакансий продавцов-консультантов выросло на 30%, менеджеров по продажам - на 24%, продавцов-кассиров - на 27%. В сфере приготовления еды (кафе, рестораны) количество вакансий выросло на 36%.

Поиск работы

Чаще стали искать работу в сфере красоты и здоровья - количество новых резюме выросло на 32%. В области культуры и образования прирост составил 28%, а в финансах и страховании - 19%. Общее количество новых резюме увеличилось на 15% по сравнению с июнем. Среди соискателей активнее на "Работе.ру" регистрировались женщины. Прирост новых резюме от женщин составил 17% против 13% резюме от мужчин, добавляют авторы исследования.

По данным исследования, общее количество откликов на вакансии выросло на 12%. При этом рекордсмены по росту откликов - водители, которые откликались на вакансии в июле почти в два раза чаще, чем в июне. Число откликов от официантов выросло на 59%, от курьеров - на 34%, а от комплектовщиков - на 29%. Спрос на официантов и рост количества откликов на данные вакансии связаны с открытием кафе и ресторанов и с ростом числа вакансий в данной сфере.

Сервис провел исследование среди более 200 тыс. вакансий, опубликованных за весь июль.