Миссия ООН в Конго и представители Украины в ней

Украинский миротворческий контингент при миссии ООН базируется на высоте 1500 метров над уровнем моря в модульном лагере Конго. Они представляют собой вертолетный отряд, который перевозит местных жителей и других членов миссии на вертолетах МИ-8.

“Задачи бывают разные. Ежедневно Миссия ООН присылает нам задания, согласно которым мы получаем разрешения на полеты. За последние три месяца мы совершили более 1000 полетов. За это время перевезли почти 4,5 тыс. людей”, - сообщил Александр Савченко, пресс-офицер 18-го отдельного вертолетного отряда миссии ООН.

Украинские миротворцы представляют собой классические миротворческие силы, которые созданы с целью - помогать людям в развивающихся странах и не только. В отличии от российских “миротворцев”, наши ребята не убивают и не насилуют местных жителей африканского континента, а стараются сделать так, чтобы люди не в чем не нуждались, насколько это возможно.