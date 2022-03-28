Миротворцы НАТО наготове

До начала войны и после, США и НАТО утверждали, что не станут вводить свои войска в Украину, в случае полномасштабного вторжения агрессора. Несмотря на это, Польша выступила с инициативой ввести свой миротворческий контингент для обеспечения безопасности гуманитарных миссий и защиты украинской земли.

“Мы уже знаем из средств массовой информации за предыдущие несколько дней, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие государства-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса со стороны НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть миссия НАТО”, - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Тем не менее, остаются члены Альянса, которые “скептически” относятся к миротворческой миссии. В частности Венгрия и Германия выступают решительно против инициативы. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: “Мы поддерживаем мирные усилия. Мы призываем Россию и президента Путина вывести их войска, но мы не имеем планов по размещению войск НАТО на земле в Украине”. Складывается впечатление, что после того, как рашисты нападут на членов Альянса, Столтенберг все также будет “призывать вывести войска” оккупантов, потому, что “поддерживает мирные усилия”.

Такие действия только подтверждают слова рашистов о “слабом Западе”, который боится “букерного” и его нацистского режима. Конфликт с сердце Европы продолжается, пока НАТО с увлечением наблюдает за тем, как рашисты уничтожают украинский народ. “Мирным решением” в данном случае, может стать только введение миротворческого контингента.

Несмотря на вялую помощь Альянса, Польша, страны Балтии и многие другие государства Европы помогают Украине. Не исключено, что миротворческая миссия будет утверждена в двухстороннем порядке, на “добровольной основе” в обход блоковом доктринам.