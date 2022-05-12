Мир хочет не допустить мирового голода

Дэвид Бисли, который является главой ВПП (Всемирная продовольственная программа), заявил: “Порты (украинские) должны снова открыться. На карту поставлены миллионы, если не миллиарды жизней и у нас мало времени – этого требует мир”.

Очевидно, из-за войны, которую развязали рашисты, многие страны окажутся без достаточного количества продовольствия и еще большее количество населения, не получит базовых компонентов для производства готовой продукции. Сейчас, такие структуры, как ВВП пытаются предотвратить мировой голод. Но делают ли они достаточно?

Мир столкнулся не с какой-то “вероятной проблемой” в виде возможного распространения войны в Украине в региональный, а затем и в мировой военный кризис. На данный момент страны уже недополучают продовольствие и счет идет на дни, когда на прилавках магазинов не останется конкретных продуктов. В некоторых случаях, это запустить цепочку потери все большего количества наименований товаров. Голод в одних странах затронет соседей, где с продовольствием будет пусть и не идеальная ситуация, однако терпимая. Так как пища является самой базовой потребностью, то голод спровоцирует хаос.

Удивительно, что даже столкнувшись с кризисом такого масштаба, Запад по-прежнему пытается решить конфликт с рашистами дипломатическим путем. Даже введение новых санкций и поставки оружия украинцам могут обсуждать неделями. Безусловно, мы рано или поздно победи оккупантов, выбьем с нашей земли, заставим подписать капитуляцию и возобновим поставки продовольствия. Но этот процесс займет месяцы. За такой срок, мир столкнется с новыми проблемами из-за голода. Неужели Запад настолько слаб, что не может на данный момент вмешаться и помочь Украине быстрее выиграть войну, чтобы в дальнейшем избежать новых проблем и сохранить миллионы жизней?