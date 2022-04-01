Мины в Черном море - шаг до экологической катастрофы

22 марта Управление навигационной гидрографии и океанографии ВМС Турции опубликовало уведомление Навтекс (Navtex) с предупреждением о дрейфующих в Черном море минах. Турецкая сторона в частности указала, что «ей поступили заявления об установлении мин в портах Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В результате обрыва тросов они могут дрейфовать и создавать опасность для судов».

Первая мина была обнаружена турецким гражданским судном утром 26 марта. Подразделения ВМС Турции уже патрулировали данный район, поэтому результате профессиональных действий турецких моряков, мина была обезврежена группой подводной обороны SAS и определена как «старая».

По факту обнаружения мины министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел переговоры по опасному инциденту как с российскими так и с украинскими властями, поскольку обе стороны обвиняют друг друга. Украина уверяет, что мины были установлены по морскому пути от Азовского моря, до пролива Босфор, с целью блокировки выхода к Черному морю украинских судов. Российская сторона вину разумеется отрицает и ссылается на желание Украины предотвратить наступление на Одессу. Объективно известно, что штормом мины сорвало и они дрейфуют в западной части Черного моря.

Турция не обвинила ни одну сторону в установке мин, и добилась статуса посредника в переговорах Украины и России, которые были проведены 29 марта в Стамбуле.

Для продолжения поисков оторвавшихся мин в регионе работает минно-поисковое судно TCG Аккау (М-270). Работа по обнаружению и ликвидации мин продолжается.

Вторая мина, как сообщалось, была обнаружена 28 марта у побережья Игнеады недалеко от границы с Болгарией.

Третья мина была обнаружена рыболовецким судном у румынского побережья. Операцию по разминированию провел минный заградитель «Вице-адмирал Константин Балеску» ВМС Румынии в 70 км от берега.

29 марта министр Акар заявил, что Турция продолжает выяснять откуда взялись мины в Черном море у ее берегов и в связи с этим сотрудничает с Украиной, Россией, Болгарией и Румынией. Угроза морских мин побудила власти Турции перевести тральщики и морские патрульные самолеты в повышенную готовность.

Чрезвычайную обеспокоенность в связи с сообщениями о минах, дрейфующих в Черном море, выразил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он отметил, что данный регион имеет критически важное значение для поставок продовольствия со стороны Украины и России.

Но Черное море – это не только пути транспортировки продуктов питания, за которые переживает ООН - это еще и путь транспортировки нефти через проливы Босфор и Дарданеллы.

Представить какой ущерб экологии нанесет подрыв нефтяного танкера просто невозможно. Бедствие может быть сравнимо с трагедией в Мексиканском заливе, которая быстро переросла в техногенную катастрофу регионального масштаба и повлекла за собой негативные последствия для экосистемы на несколько десятилетий вперед. Количество нефтяных танкеров в этих водах, исчисляется десятками тысяч, власти Турции даже ограничивали их проходы через проливы в ночное время.

Напомню, что в соответствии с VIII Гаагской конвенцией о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин от 1907 года, воспрещается ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины, которые не делаются безопасными, как только они сорвутся со своих минрепов.

Надеюсь, мировая общественность выяснит, кто сохранил и установил запрещенные Конвенцией мины, которые теперь угрожают гражданским судам, экологии Черного моря и прибрежных государств.