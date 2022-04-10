Министр обороны оккупантов “доволен”

По словам министра обороны оккупантов, цели первого этапа захватнической войны в Украине “выполнены”. Согласно его отчету, целями являлось ослабить украинскую армию, оттянуть на север, чтобы нанести основной удар на Донбассе.

“Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого” – Мишель де Монтель, французский писатель, философ эпохи Возрождения. Как нельзя кстати эта фраза описывает слова Шойгу.

В самом начале войны, рашисты ставили цель – “денацифицировать”, “демилитаризировать” Украину, захватить Киев и всю страну, лишить суверенитета, поставить во главе государства своих марионеток. Постепенно, цели, если их можно так называть, стали заметно сокращаться и потерпели изменений. В конечном итоге, не достигнув ничего из вышеперечисленного, рашисты решили для себя получить хоть какую-то победу и начали перекидывать силы на Донбасс, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Тем не менее, гражданское население, все же запомнило речи пропагандистов, которые говорили о захвате Киева, Харькова, да и всей Украины. Под вопросом были только несколько западных областей страны. Поэтому, заявление Владимира Мединского о выводе войск с Киевского и Черниговского направления, а также слова Шойгу, о “достижении целей” первого этапа войны, гражданские рашисты расценили как предательство.

Уже даже пропаганда не справляется с объяснением действий руководства страны-агрессора. С такими “успехами” оккупантов и их умением выдавать достигнутое за желаемое, уже сейчас можно объявить, что цель нападения выполнена и вывести войска, чтобы сохранить жизни, в первую очередь, своих людей. Но, как известно, правительству агрессора всегда было наплевать на людей и, в первую очередь, на своих. Несмотря на то, что рашисты проиграли, как они выразились, первый этап войны, будут терпеть поражение в будущем, война будет остановлена только после ликвидации ее инициатора.