Минирование Киева и Луцкий террорист: преступления связаны?
19:37 21 Июль Киев, Украина
Сегодняшние события с массовыми заминированиями по всей Украине, держат в напряжении всю Украину. По мнению политолога
Олега Саакяна, эпизоды не имеют "одного заказчика", но однозначно являются отдельными спланированными акциями с целью устрашения.
«Я бы не исключал такой версии, возможно что это - действительно дестабилизация. Я склоняюсь все же к тому, что ситуация со взрывами в Киеве - это не скоординированная ситуация, а в Луцке действовал человек также в одиночку, возможно, это психические расстройства и человек очень старается привлечь к себе внимание своими болезненными требованиями. В Киеве полицейские отработали на 100% и это больше похоже или на местные разборки или, возможно, это отдельная акция устрашения, учитывая предыдущее сообщение. Поэтому, я считаю, что это разные эпизоды, но и версию о том, что действия могли быть скоординированными я бы отвергать не стал», - сказал Саакян.
Политолог отметил, что злоумышленники используют сообщения о заминировании для запугивания, в частности, для усиления тревоги в обществе часто сообщают ложную информацию.
«В таких случаях нужно обеспечить неотвратимость наказания и сообщать об этом максимально публично. Для того, чтобы несколько раз подумали о последствиях», - добавил политолог.
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