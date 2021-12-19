Минирование Киева и Луцкий террорист: преступления связаны?

«Я бы не исключал такой версии, возможно что это - действительно дестабилизация. Я склоняюсь все же к тому, что ситуация со взрывами в Киеве - это не скоординированная ситуация, а в Луцке действовал человек также в одиночку, возможно, это психические расстройства и человек очень старается привлечь к себе внимание своими болезненными требованиями. В Киеве полицейские отработали на 100% и это больше похоже или на местные разборки или, возможно, это отдельная акция устрашения, учитывая предыдущее сообщение. Поэтому, я считаю, что это разные эпизоды, но и версию о том, что действия могли быть скоординированными я бы отвергать не стал», - сказал Саакян.