Миндзрав будет проверять больницы на воровство

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что министерство будет проверять медучреждения на добросовестность выплат зарплат медикам. По его словам, недавно появилась информация о том, что некоторые больницы после повышения зарплат медперсоналу, начали переводить врачей на полставки, вместо того, чтобы платить всю зарплату.

“Ситуация, когда на счетах больницы лежат десятки миллионов гривен остатка, а при этом медицинский коллектив работает за минималку - совершенно недопустима. Поэтому Минздрав будет инициировать проведение Госаудитслужбой проверки каждого медицинского учреждения, которое в своих отчетах будет демонстрировать неспособность выплатить новую базовую заработную плату. Мы подробно мониторим ситуацию в каждом регионе. Руководитель заведения, которое решит таким образом сэкономить бюджет больницы, за счет обычного врача или медсестры, будет наказан”, - заявил Виктор Ляшко.

Вероятно, ситуация, о которой говорят в Минздраве, происходит во многих медучреждениях. О каком наказании говорил Ляшко неизвестно, однако было бы справедливо убирать с постов главврачей таких больниц либо штрафовать на ту сумму, которою они не доплатили своим врачам.

Повышение зарплат медикам необходимо, чтобы удержать специалистов в Украине. Нарушая регламент выплат, руководство медучреждений, можно сказать, угрожает национальным интересам страны. В остальных случаях, такие дела проходят в суде, как госизмена, поэтому, наказание за недобросовестные выплаты врачам должно быть соответствующим.