Миллионы беженцев из Украины разбросаны по всей Европе

Депутаты Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» заявили, что участие в судьбе огромного количества украинских беженцев, стало серьезным испытанием для простых граждан Германии, которые в полной мере ощутили на себе миграционный кризис 2015 года, от последствий которого страна так и не оправилась по сей день.

Оппозиционная правая партия считает, что правительство Олафа Шольца не имеет четкого видения путей стабилизации экономики, борьбы с инфляцией и, самое главное, прохождения отопительного периода, называя словесную солидарность с народом Украины чистым популизмом.

С конца февраля в Германию хлынул поток беженцев и конечно были обнаружены злоупотребления. Возможностью пересечь границу воспользовалось огромное количество «украинцев» из стран Африки и Ближнего Востока, которые выдавали себя за украинских студентов, бегущих от войны. Не обошлось и без сексуальных скандалов, ведь первоначально украинские женщины размещались в одних пунктах приема с африканцами и арабами. Только после нескольких случаев изнасилований, женщин пришлось селить отдельно, а это создало дополнительную нагрузку на жилой фонд, который Германия оказалась способна выделить нуждающимся, для которых были широко открыты двери.

Сейчас в Германии находится около одного миллиона граждан Украины и всем им хочется жить в крупных городах, где развита инфраструктура, больше вакансий для трудоустройства и выше заработная плата. Найти доступное жилье для аренды практически не возможно, в небольших городках стоимость аренды социального жилья около 600 евро.

Bloomberg сообщает, что украинские беженцы, которые стали регистрироваться на рынке труда в Германии спровоцировали рост безработицы до 2,5 млн человек.

Федеральное агентство занятости отмечает и рост вакансий, проблема состоит в том, что в Германии из 880 тысяч рабочих мест, большинство не требуют высокой квалификации, а значит потенциально их займут беженцы, что не устраивает местное население.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев прогнозировало, что Украину могут покинуть от одного до пяти миллионов человек, но прогнозы не оправдались. ООН зафиксировала 11 млн пересечений границы из Украины и 4,7 млн возвратов в страну. Около 6,7 млн в настоящее время официально зарегистрированы в Европе.

Несмотря на то, что руководства большинства стран Европы демонстрируют единство взглядов по ситуации в Украине и просят население убавить амбиции и потерпеть, далеко не все европейцы согласны с количеством внимания, уделяемого проблемам Украины и беженцев при наличии целого ряда внутренних проблем.

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) опубликовал данные опроса общественного мнения, где респондентов спросили, какое внимание их правительство уделяет Украине по сравнению с проблемами, с которыми сталкиваются ее собственные граждане. Результаты получились трудно вписываемые в канву всеобщей поддержки и сочувствия Украине. В Румынии 58% граждан считают, что внимания Украине слишком много, как говорится too much, в Польше 52%, в Италии 48%, Испании 47%, Германии 38%.

Веселый премьер-министр Финляндии Сана Марин очевидно заражает своим оптимизмом сограждан, ведь только 28% финнов считают, что правительство слишком заботится об Украине.

Большой процент (52%) непонимания в Польше, скорее всего говорит о том, что надежда на восстановление местной экономики с помощью беженцев из Украины - не оправдалась. Из почти пяти миллионов украинцев, которые сейчас в статусе беженцев находятся в Польше, работу обрели только около 200 тысяч. Остальные беженцы живут на пособия.

По результатам социологического опроса, проведенного Центральным статистическим управлением Польши, война в Украине является серьезной угрозой для польской экономики. 73% респондентов отметили пагубное и пугающее влияние ситуации в Украине на экономику Польши.

Поляки всерьез опасаются за свое материальное благополучие и рабочие места.

Поскольку польские законы предусматривают равные зарплаты для граждан страны и для беженцев из Украины, работодатели снизили зарплату для всех.

Учитывая, что конца военным действиям не видно, потерявшие кров люди не скоро получат возможность вернуться домой, а значит социальное напряжение в европейских странах будет расти.