Миллиарды на войну и ни копейки собственному населению

Если обратиться к данным 2015 года, то один выстрел из РСЗО (реактивная система залпового огня) «Град» стоит от 600 до 1000 долларов в зависимости от наполнения снаряда. Установка за один залп выпускает 40 таких ракет. Какое количество выстрелов уже было произведено за последние несколько дней? За 8 лет? А патроны к стрелковому оружию, к САУ, к РПГ-7, к танкам, авиации, ВМФ, зарплаты военнослужащим, обмундирование, развертывание военных госпиталей, топливо и т.д. По данным 2007 года, поход одной атомной подводной лодки обходился в 100 тыс. долларов в день. С учетом инфляции, стоимость могла вырасти более чем в 2 раза.

В 2008 году, введя войска в Грузию, Россия за 5 дней потратила более 530 млн долларов. И это только за 5 дней, при этом, численность российских войск и сепаратистов была меньше, чем сейчас находится на украинских границах.

Война в Украине длится уже 8 лет. И все это время, Кремль спонсировал операции собственных спецслужб, поставлял оружие и боеприпасы террористам Донбасса. В то время как в России с каждым годом повышается инфляция, зарплаты населения падают, увеличиваются цены на коммунальные услуги, все больше людей оказывается за чертой нищеты, Путин, в угоду собственных имперских амбиций, решает “наводить порядки” за пределами собственной страны, ежегодно выкидывая миллирды долларов налогоплательщиков в огонь войны. Разве такого президента хотят видеть во главе государства россияне? Пришло время очнуться и хотя бы попытаться понять, что главный враг России не на западе, а в Кремле.