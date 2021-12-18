Миграционный кризис для отвлечения внимания

По словам бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Александра Левченко, миграционный кризис уже однажды помог Кремлю отвлечь внимание общественности от Донбасса: “Миграционный кризис - это фактически игра. Это все спроектировано в Кремле. Потому что 5 лет назад, в 2015-2016 годах, был очень похожий сценарий, когда сирийские беженцы пошли из Турции в Евросоюз православным коридором через Грецию, Македонию, Сербию, Венгрию. То есть через страны, которые контролирует Кремль, где большое влияние Москвы. Был организован поток беженцев”.

Тогда тема Донбасса ушла с первых страниц СМИ и все внимание было сосредоточено на беженцах из Сирии. По словам Левченко, сейчас Россия преследует ту же цель: “Это попытка Москвы отвлечь внимание от того, что происходит на границах Украины. Москва имеет все возможности организовать такой поток беженцев из арабского мира, точнее - в данном случае мы говорим больше об Ираке. Организация беженцев - это не решение Минска и Белоруссии, они просто не умеют такого делать. Но это умеют делать россияне. Почему? Потому что Россия не главный экспортер нефти и газа. Россия - главный экспортер нестабильности, войны и конфликтов”.

Очевидно, что поток беженцев не мог быть организован режимом Лукашенко самостоятельно. Тем не менее, цель этого кризиса не только в отвлекающем маневре. России необходимо сертификация «Северного потока-2» от ЕС, что Кремль и собирается достичь путем создания энергетического кризиса и, теперь, отправив тысячи граждан стран Ближнего Востока на границы Польши, Литвы и Латвии, как своего рода, послание.