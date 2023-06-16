МИД россии выдвигает условия мира Украине

14:29 31 мая Киев, Украина

Замглавы МИД России Михаил Галузин перечислил как минимум шесть условий для прекращения войны с Украиной. Одно из них – Украина должна “прекратить боевые действия”. По словам заместителя лошадиной головы, помимо отказа от сопротивления, для “урегулирования” Украина должна отказаться от поставок западного вооружения. Для достижения “всеобъемлющего, справедливого и прочного” мира Украина должна отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз, признать “новые территориальные реалии”, а также признать русский язык государственным и соблюдать основные права человека, в том числе право на свободу вероисповедания.

Невозможно не отметить, что аппетиты агрессора подубавились. Тем не менее, как условия, так и сам факт выдвижения условий оккупантов поражает. Толи они прибывают в параллельной вселенной, толи не хотят, чтобы война прекратилась. О каком “государственном русском языке” они говорят, о каких “новых территориальных реалиях”? Единственное условие, при котором Киев пойдет на переговоры с РФ – полное выведение российских войск с украинской территории в международно-признанных границах от 1991 года.

Единственное объяснение тому, что МИД выдвигает такие требования, может быть глобальная идея “мира” от России. Не в силах выдержать высокий темп ВСУ, противник боится предстоящего наступления украинцев и Путину важно сейчас поставить войну на паузу, а для этого необходимо продать Западу “мирные переговоры”. С этой точки зрения, выдвинутые требования МИД РФ кажутся не такими невыполнимыми, как те, что Путин выдвигал в начале вторжения. Тем не менее, западные партнеры уже пытались настоять на переговорах, предлагая Киеву встретиться с представителями агрессора. Как и прежде, последнее слово остается за Украиной и до тех пор, пока оккупант не покинет последнего квадратного метра нашей территории, ни о каком мире никто говорить не будет.