Цифровизация образования: международный опыт поможет избежать проблем

17:56 26 октября Киев, Украина

После каникул старшеклассников ждет смешанный формат обучения, на дистанционку будут переводить школы находящиеся в красной зоне.

Эксперт в сфере образования Николай Скиба отметил, что Украина должна ориентироваться на опыт Эстонии и сотрудничать с крупными корпорациями для цифровизации образовательного процесса.

«Надо обращать внимание прежде всего на опыт по игровым форматам, это то, что дети лучше все воспринимают. Через игру можно изучать как простые математические действия, так и сложные вещи. Это включает детей в процесс. Такая практика успешно применяется во многих странах — от Арабских Эмиратов до США. В большинстве случаев, это, конечно, частные школы и программы IB (International Bachelor), также есть американские, британские программы. В Великобритании дети начинают ходить в школу с 4 лет, там есть Preschool, но также существуют очень интересные подходы», — рассказал Скиба.

Скиба отметил, что эпидемия ускорила цифровизацию образовательного процесса и это требует глубокого сотрудничества с корпорациями и компаниями.

«Последнее время это было связано с необходимостью использовать технологии, в том числе в дистанционном обучении. Включаются крупные компании, образовательные порталы, которые помогают создавать контент и распространять его с помощью образовательных платформ. Например, в Великобритании к этому привлекается BBC. Подобное сотрудничество индивидуализировано и полезно. Такой формат будет становиться все более популярным, так как цифровая трансформация происходит очень быстро, поэтому технологии становятся неотъемлемым инструментом. Сейчас уже речь идет не просто об овладении технологиями, а о цифровой грамотности», — сказал Скиба.

По мнению эксперта, Украина должна ориентироваться на опыт Эстонии в процессе образовательной реформы в соответствии с техническими возможностями настоящего.