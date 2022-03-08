Местные выборы: в Украине появятся неожиданные коалиции

19:42 12 Октябрь Киев, Украина

После выборов 25 октября , на местном уровне могут появится неожиданные коалиции, исходя из того, какие существуют проблемы на местах.

Политолог Сергей Быков отметил, что после выборов на местах могут появиться неожиданные коалиции между представителями политических партий.

«Если мы берем национальное измерение, то никаких коалиций между «Слугой народа», «ЕС», «Батькивщиной», ОПЗЖ или «Голосом» - быть не может по состоянию на сейчас. На национальном уровне это совершенно разные политические силы с разным мировоззрением, и они делают акцент на совершенно разных направлениях деятельности, как по внутренней, так и по внешней политике», - сказал Быков.

Эксперт добавил, что на местном уровне могут быть различные коалиции.

«То, что говорил господин Качура – по союзу партии власти с ОПЗЖ - это касается местного уровня, местного самоуправления. И в местных советах возможны любые коалиции, ведь местные советы - это не про НАТО, например. Это о водоканале, о коммунальных услугах, о местных дорогах - в общем о проблемах, которые есть на местах», - сказал Быков.

Он пояснил, что новосозданная власть на местах будет пытаться сформировать действенное большинство, чтобы эффективно решать свои проблемы. Потому партийный признак не будет иметь особого значения для местных советов.