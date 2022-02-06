Местные выборы и децентрализация: как будут планироваться бюджеты

20:48 17 Сентябрь Киев, Украина

Реформа децентрализации будет активно исспользоваться во время предвыборной гонки и главной темой станут бюджеты. 
 
Директор аналитического центра «Институт города» Александр Сергиенко отметил, что в общинах, которые были сформированы в последнюю очередь, будет сложнее провести выборы и начать изменения, так как по сравнению с успешными примерами у них отсутствует опыт и руководителям этих общинам нечего представить избирателям.
«Каждый пытается использовать реформу местного самоуправления и реформу государственной власти в своих интересах, в свою пользу. Понятно, что получить большие средства мало, надо еще разумно ими распорядиться. Пока мы не можем говорить о достижениях тех общин, которые уже давно децентрализованные, образовали объединение, провели реформы и увеличили бюджеты. Но у нас есть и примеры успешных общин, где обновили инфраструктуру и другое», – сказал Сергиенко.
По его словам, во время местных выборов лидеры тех общин, которые были сформированы ранее, будут иметь преимущества, поскольку их лидерам есть что продемонстрировать избирателям.
фото: голосование
Александр Сергиенко добавил, что примеров, когда в Украине общины формировались успешно, много.
«Здесь большой плюс для мэров. Общинам, которые уже были сформированы сейчас, легче. Им, точнее, их мэрам сейчас есть что показать, а вот тем, кто только сформировался, будет сложнее», – сказал он.
Однако Сергиенко предостерег, что общины, которые сформировались в последнюю очередь, могут иметь в дальнейшем проблемы с распределением бюджетов из-за отсутствия опыта управления децентрализованной общиной.
«Громады, сформированные по новому административному делению в последний момент, чтобы успеть к выборам – это, конечно, плюс. Но этого недостаточно», – заметил эксперт.