Местные выборы и децентрализация: как будут планироваться бюджеты

20:48 17 Сентябрь Киев, Украина

Реформа децентрализации будет активно исспользоваться во время предвыборной гонки и главной темой станут бюджеты.

Директор аналитического центра «Институт города» Александр Сергиенко отметил, что в общинах, которые были сформированы в последнюю очередь, будет сложнее провести выборы и начать изменения, так как по сравнению с успешными примерами у них отсутствует опыт и руководителям этих общинам нечего представить избирателям.

«Каждый пытается использовать реформу местного самоуправления и реформу государственной власти в своих интересах, в свою пользу. Понятно, что получить большие средства мало, надо еще разумно ими распорядиться. Пока мы не можем говорить о достижениях тех общин, которые уже давно децентрализованные, образовали объединение, провели реформы и увеличили бюджеты. Но у нас есть и примеры успешных общин, где обновили инфраструктуру и другое», – сказал Сергиенко.

По его словам, во время местных выборов лидеры тех общин, которые были сформированы ранее, будут иметь преимущества, поскольку их лидерам есть что продемонстрировать избирателям.

Александр Сергиенко добавил, что примеров, когда в Украине общины формировались успешно, много.

«Здесь большой плюс для мэров. Общинам, которые уже были сформированы сейчас, легче. Им, точнее, их мэрам сейчас есть что показать, а вот тем, кто только сформировался, будет сложнее», – сказал он.

Однако Сергиенко предостерег, что общины, которые сформировались в последнюю очередь, могут иметь в дальнейшем проблемы с распределением бюджетов из-за отсутствия опыта управления децентрализованной общиной.