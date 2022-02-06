Местные выборы и децентрализация: как будут планироваться бюджеты

Реформа децентрализации будет активно исспользоваться во время предвыборной гонки и главной темой станут бюджеты.
Директор аналитического центра «Институт города» Александр Сергиенко отметил, что в общинах, которые были сформированы в последнюю очередь, будет сложнее провести выборы и начать изменения, так как по сравнению с успешными примерами у них отсутствует опыт и руководителям этих общинам нечего представить избирателям.
По его словам, во время местных выборов лидеры тех общин, которые были сформированы ранее, будут иметь преимущества, поскольку их лидерам есть что продемонстрировать избирателям.
Александр Сергиенко добавил, что примеров, когда в Украине общины формировались успешно, много.
Однако Сергиенко предостерег, что общины, которые сформировались в последнюю очередь, могут иметь в дальнейшем проблемы с распределением бюджетов из-за отсутствия опыта управления децентрализованной общиной.
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