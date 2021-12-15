Местные выборов в ОРДЛО: ждать ли провокаций

19:54 19 Август Киев, Украина

Центральная избирательная комиссия обратилась к СНБО и силовикам, для получения информации о существующих угрозах во время проведения выборов в ОРДЛО.



Политолог Олег Лисный отметил, что СНБО должен разработать сценарии о вероятных рисках и обеспечить голосование в других городах в случае высокого уровня опасности на прифронтовых территориях.

«Прифронтовые территории находятся под постоянным риском даже во время перемирия. Мы должны понимать, что с той стороны находятся не трактористы и не шахтеры, а российская армия, которая может и заинтересована в том, чтобы в период выборов осуществлять определенные воздействия. Один из реальных сценариев – это то, что могут быть провокации во время голосования и для картинки, и для того, чтобы повлиять на украинскую власть», - сказал Лисный.

Эксперт отметил, что при организации избирательного процесса на прифронтовых территориях должны быть учтены риски военных провокаций, поэтому некоторые участки могут быть перенесены в другие районы.