Местные выборов в ОРДЛО: ждать ли провокаций
19:54 19 Август Киев, Украина
Центральная избирательная комиссия обратилась к СНБО
и силовикам, для получения информации о существующих угрозах во время проведения выборов в ОРДЛО.
Политолог Олег Лисный отметил, что СНБО должен разработать сценарии о вероятных рисках и обеспечить голосование в других городах в случае высокого уровня опасности на прифронтовых территориях.
«Прифронтовые территории находятся под постоянным риском даже во время перемирия. Мы должны понимать, что с той стороны находятся не трактористы и не шахтеры, а российская армия, которая может и заинтересована в том, чтобы в период выборов осуществлять определенные воздействия. Один из реальных сценариев – это то, что могут быть провокации во время голосования и для картинки, и для того, чтобы повлиять на украинскую власть», - сказал Лисный.
Эксперт отметил, что при организации избирательного процесса на прифронтовых территориях должны быть учтены риски военных провокаций, поэтому некоторые участки могут быть перенесены в другие районы.
«Чтобы избежать провокаций, можно ограничить определенные права. Имеется в виду, что на этот раз в некоторых приграничных зонах выборов не будет. Думаю, это правильный вариант. Но СНБО должен изучить риски и подать возможные сценарии в ЦИК. Возможно, они иначе предложат решить этот вопрос»,
– добавил Олег Лисный.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии