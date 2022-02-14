Мертвые но ... очень активные)

Заседание Московской городской Думы с перерывом в полчаса, начатое 19 мая в 10:00 закончилось лишь 20 мая в час ночи. Зачем? Когда можно было совершенно спокойно собраться в другой день, хотя бы и на следующий. Но депутаты видимо очень спешили на отдых в дальние страны. Тем более, что отпуск они себе сделали сами ...
Мосгордума объявила перерыв в своей работе на 4 месяца - с 24 мая по 19 сентября - с сохранением заработной платы. За решение проголосовали представители «Единой России» и провластной фракции «Моя Москва». 16 депутатов от оппозиции высказались против.
Такие сроки летних каникул предложил вице-спикер Степан Орлов. Он пояснил, что «из-за пандемии много мероприятий в избирательных округах отменялись, и теперь депутатам нужно время, что все их провести, отработать обращения граждан и при необходимости - провести предвыборную кампанию».
Средняя заработная плата депутата Мосгордумы составляет 617 000 рублей в месяц. Практически 2,5 миллиона отпускных! Эта новость - лучшее объяснение цифрам недавнего соцопроса «иноагента» «Левада-Центра». По данным этой социологии, в Мосгордуме, треть которой работает на освобожденной, хорошо оплачиваемой основе (в основном это депутаты «административного пула»), уровень одобрения деятельности равна 13%, а недовольство гораздо выше - 30%, чем даже в муниципальных депутатов (16 % одобрения и 20% неодобрения соответственно). Хотя муниципальные депутаты в Москве лишены сколько-нибудь реальных полномочий и сочетают свою представительскую деятельность с основной занятостью без зарплат и ресурсов на выполнение депутатских функций (то есть только небольшие квартальные выплаты за участие в приеме объектов благоустройства).
Жители Москвы уже привыкли к «чудес», которые постоянно производит Мосгордума. Но некоторые вещи не могут не шокировать даже привыкших к думских «закидонов». Мосгордума продлила полномочия умершему почти год назад депутату, чтобы оттянуть назначения довыборов в одном из столичных округов. Округ №37, известный своей вольнодумством и протестность, уволился 16 августа прошлого года после смерти депутата от КПРФ, актера и режиссера Николая Губенко.
Мосгордума фактически на полтора месяца продлила полномочия умершего Губенко: постановление о прекращении полномочий депутата было принято только 30 сентября прошлого года, причем в нем было указано, что именно в этот день (а не с момента смерти парламентария) оно вступает в силу. То есть еще в течение полутора месяцев покойный депутат оставался «при исполнении».
Согласно закону, довыборы по нему должны были пройти в течение года после того, как освободился мандат, то есть до 15 августа 2021 года. Назначить выборы за 90 дней до даты голосования (т.е. не позднее 17 мая) должна Мосгордума, а если она этого не сделает, то Мосгоризбирком. Но дата голосования еще не назначена.
Замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что довыборы по 37 округу пройдут в Единый день голосования 13 сентября. Похоже, ч к нарушению закона фи депутаты и чиновники относятся, как к обычному повседневности.
Казусы с умершими депутатами не новость в деятельности российских «народных избранников» всех уровней. Инфернальная история с депутатом Вахой Агаевым, который умер в сентябре прошлого года от коронавируса, и в день смерти, находясь в коме, каким образом успел проголосовать на заседании Госдумы, долгое время смущала мозги россиян и навевала мысли о «потустороннем» события и чудеса. Хотя чему удивляться? Россия всегда, испокон веков была ими богата ...
«Там царь Кащей над златом чахнет; Там русский дух ... там Русью пахнет! »
Мосгордума объявила перерыв в своей работе на 4 месяца - с 24 мая по 19 сентября - с сохранением заработной платы. За решение проголосовали представители «Единой России» и провластной фракции «Моя Москва». 16 депутатов от оппозиции высказались против.
Такие сроки летних каникул предложил вице-спикер Степан Орлов. Он пояснил, что «из-за пандемии много мероприятий в избирательных округах отменялись, и теперь депутатам нужно время, что все их провести, отработать обращения граждан и при необходимости - провести предвыборную кампанию».
Средняя заработная плата депутата Мосгордумы составляет 617 000 рублей в месяц. Практически 2,5 миллиона отпускных! Эта новость - лучшее объяснение цифрам недавнего соцопроса «иноагента» «Левада-Центра». По данным этой социологии, в Мосгордуме, треть которой работает на освобожденной, хорошо оплачиваемой основе (в основном это депутаты «административного пула»), уровень одобрения деятельности равна 13%, а недовольство гораздо выше - 30%, чем даже в муниципальных депутатов (16 % одобрения и 20% неодобрения соответственно). Хотя муниципальные депутаты в Москве лишены сколько-нибудь реальных полномочий и сочетают свою представительскую деятельность с основной занятостью без зарплат и ресурсов на выполнение депутатских функций (то есть только небольшие квартальные выплаты за участие в приеме объектов благоустройства).
Жители Москвы уже привыкли к «чудес», которые постоянно производит Мосгордума. Но некоторые вещи не могут не шокировать даже привыкших к думских «закидонов». Мосгордума продлила полномочия умершему почти год назад депутату, чтобы оттянуть назначения довыборов в одном из столичных округов. Округ №37, известный своей вольнодумством и протестность, уволился 16 августа прошлого года после смерти депутата от КПРФ, актера и режиссера Николая Губенко.
Мосгордума фактически на полтора месяца продлила полномочия умершего Губенко: постановление о прекращении полномочий депутата было принято только 30 сентября прошлого года, причем в нем было указано, что именно в этот день (а не с момента смерти парламентария) оно вступает в силу. То есть еще в течение полутора месяцев покойный депутат оставался «при исполнении».
Согласно закону, довыборы по нему должны были пройти в течение года после того, как освободился мандат, то есть до 15 августа 2021 года. Назначить выборы за 90 дней до даты голосования (т.е. не позднее 17 мая) должна Мосгордума, а если она этого не сделает, то Мосгоризбирком. Но дата голосования еще не назначена.
Замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что довыборы по 37 округу пройдут в Единый день голосования 13 сентября. Похоже, ч к нарушению закона фи депутаты и чиновники относятся, как к обычному повседневности.
Казусы с умершими депутатами не новость в деятельности российских «народных избранников» всех уровней. Инфернальная история с депутатом Вахой Агаевым, который умер в сентябре прошлого года от коронавируса, и в день смерти, находясь в коме, каким образом успел проголосовать на заседании Госдумы, долгое время смущала мозги россиян и навевала мысли о «потустороннем» события и чудеса. Хотя чему удивляться? Россия всегда, испокон веков была ими богата ...
«Там царь Кащей над златом чахнет; Там русский дух ... там Русью пахнет! »
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