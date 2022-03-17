Менять надо не Трудовой кодекс, а трудовые отношения

Кабинет министров Украины планирует внести ряд серьезных изменений в Трудовой кодекс (ТК), эксперты рассказали, какие опасности несет проект ТК и как можно противодействовать рискам.
"Новый Трудовой кодекс — это антисоциальный проект"
Политолог, общественный деятель Александр Лазарев считает, что из ставших достоянием общественности нововведений плюс-минус вменяемым кажется только договор с фрилансерами. По его словам, это хоть как-то регулирует трудовые отношения и дает гарантию людям, что те получат зарплату.
"Новый Трудовой кодекс — это антисоциальный проект"
Политолог, общественный деятель Александр Лазарев считает, что из ставших достоянием общественности нововведений плюс-минус вменяемым кажется только договор с фрилансерами. По его словам, это хоть как-то регулирует трудовые отношения и дает гарантию людям, что те получат зарплату.
Откровенно антисоциальными эксперт называет такие предлагаемые пункты как:
- шесть рабочих дней в неделю — по решению работодателя;
- сокращение оплаты сверхурочных — с 200% до 120% от зарплаты,
- увольнение без причин и предупреждений, но с компенсацией.
- шесть рабочих дней в неделю — по решению работодателя;
- сокращение оплаты сверхурочных — с 200% до 120% от зарплаты,
- увольнение без причин и предупреждений, но с компенсацией.
По мнению Александра Лазарева, подобный проект Трудового кодекса говорит лишь о том, что у нас идет уничтожение социального государства.
"Украина получит дополнительную нагрузку на судебную систему"
Любые нарушения прав человека в части трудовых споров (в том числе быстрые увольнения без пояснений причин) будет поводом и основанием для обращения в суды Украины – всех инстанций. В этом уверен доктор права, адвокат Иван Либерман.
В результате, подчеркивает эксперт, мы получим серьезную дополнительную нагрузку на судебную систему.
Любые нарушения прав человека в части трудовых споров (в том числе быстрые увольнения без пояснений причин) будет поводом и основанием для обращения в суды Украины – всех инстанций. В этом уверен доктор права, адвокат Иван Либерман.
В результате, подчеркивает эксперт, мы получим серьезную дополнительную нагрузку на судебную систему.
"Неконкурентные зарплаты никаким Трудовым кодексом не исправить"
Экономический эксперт Владислав Банков считает, что государство чрезмерно вмешивается в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов и обычных граждан.
Экономический эксперт Владислав Банков считает, что государство чрезмерно вмешивается в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов и обычных граждан.
По мнению эксперта, если бы правительство реально беспокоилось о судьбе простых граждан, оно бы скорее поднимало необлагаемый налогом минимум доходов граждан, а не минимальные зарплаты.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии