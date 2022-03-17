Менять надо не Трудовой кодекс, а трудовые отношения

13:18 20 октября Киев, Украина





"Новый Трудовой кодекс — это антисоциальный проект"

Политолог, общественный деятель Александр Лазарев считает, что из ставших достоянием общественности нововведений плюс-минус вменяемым кажется только договор с фрилансерами. По его словам, это хоть как-то регулирует трудовые отношения и дает гарантию людям, что те получат зарплату. Кабинет министров Украины планирует внести ряд серьезных изменений в Трудовой кодекс (ТК), эксперты рассказали, какие опасности несет проект ТК и как можно противодействовать рискам.Политолог, общественный деятель Александр Лазарев считает, что из ставших достоянием общественности нововведений плюс-минус вменяемым кажется только договор с фрилансерами. По его словам, это хоть как-то регулирует трудовые отношения и дает гарантию людям, что те получат зарплату.

"В остальном – это антисоциальный проект, который уничтожает защиту трудящихся, – уверен Александр Лазарев. – А чему удивляться? Люди, приходя к власти, заявили, что они — либертарианцы. А это значит, что государство особо никому не помогает. Что каждый сам за себя. Что человек человеку — волк. Так они и начали действовать – уничтожая профсоюзы, нанося удары по малому и среднему бизнесу. А теперь решили бить в целом по трудовому обществу".

Откровенно антисоциальными эксперт называет такие предлагаемые пункты как:



- шесть рабочих дней в неделю — по решению работодателя;



- сокращение оплаты сверхурочных — с 200% до 120% от зарплаты,



- увольнение без причин и предупреждений, но с компенсацией.

"Эти антинародные инициативы нивелируют первую статью Конституции, где говорится, что мы являемся социальным государством, – подчеркивает политолог. – А если это так, то, может, мы не будем платить налоги? Почему у нас есть обязанности перед государством, а прав мы не имеем? И когда у нас появляются такие мысли – это огромные риски. Потому что власти (слепо следующие тем правилам, которые выписывает внешнее управление) подталкивают нас к этим мыслям, нынешние власти уничтожают государство как механизм регуляции взаимодействия общественных отношений. Как следствие – мы каждый день всё беднее — как государство, так и народ".

По мнению Александра Лазарева, подобный проект Трудового кодекса говорит лишь о том, что у нас идет уничтожение социального государства.





"Украина получит дополнительную нагрузку на судебную систему"

Любые нарушения прав человека в части трудовых споров (в том числе быстрые увольнения без пояснений причин) будет поводом и основанием для обращения в суды Украины – всех инстанций. В этом уверен доктор права, адвокат Иван Либерман.



В результате, подчеркивает эксперт, мы получим серьезную дополнительную нагрузку на судебную систему.

"Еще один важный момент — в международном праве, украинском праве, в соответствующих кодексах, которые регулируют гражданско-правовые отношения прописано, что каждая из сторон должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается при разрыве трудовых отношений. И кто бы из работодателей как кого не увольнял (с пояснением причин, без этого) — всё это будет поводом для обращения в суд, – предупреждает Иван Либерман. – И за незаконное увольнение (в случае, если не доказано в суде, что для этого был повод), работодатель получит проигрышный суд — и будет вынужден компенсировать не только материальные убытки, но и моральный вред".

"Неконкурентные зарплаты никаким Трудовым кодексом не исправить"

Экономический эксперт Владислав Банков считает, что государство чрезмерно вмешивается в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов и обычных граждан.

"Основная проблема заключается в том, что в Украине недостаточная конкуренция между работодателями на рынке приводит к неконкурентным зарплатам для работников. И это никаким Трудовым кодексом не исправить. Ну, а любые регуляции, любые административные меры только ухудшают ситуацию в данном плане, – подчеркивает Владислав Банков. – Точно так же повышение минимальной зарплаты приводит лишь к увеличению налогового давления на бизнес".

По мнению эксперта, если бы правительство реально беспокоилось о судьбе простых граждан, оно бы скорее поднимало необлагаемый налогом минимум доходов граждан, а не минимальные зарплаты.