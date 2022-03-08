Менструація по-російськи або 10 днів

10:19 05 Март Киев, Украина

Попри агонію захопити Київ, Харків, Маріуполь, російська верхівка щодня починає розуміти, що критичні дні для них настали з першого кроку перетину кордону України, з першого запуску балістичної ракети.

Очікування взяти основні міста за 2-3 дні вартувало вже на сьогодні понад 10 тис. вбитими та полоненими, знищенням величезної кількості техніки та її експропріації нашою Армією.

Кремлівський вбивця допустив те на що цивілізований світ відреагував негайно. На жаль, росіяни ще не скоро прозріють. Наразі вони (росіяни) в більшості ще не розуміють, що відбувається насправді.

Перші десять днів боротьби звільнили Незалежність України від усього "бруду" та "блювотиння", яке її заполоняло останнім часом і не давало спокійно жити та розвиватись.

Об'єднання Українців між собою та усім світом на всіх рівнях через партнерство з Європою і неоціненною підтримкою США додало впевненості, що наше діло праве нищити ворога усіма можливими засобами.

Історія вже змінилась. В ЗМІ багацько подетального опису подій похвилинно, в яких прослідковується переломний момент цивілізації.

День перший. Російські війська майже одночасно вдарили з усіх напрямків.

День другий. Російські сили продовжили завдавати ракетних ударів по території України. "руський корабель йдина#уй"

День третій. Цивільне населення стало ще однією ціллю окупантів. Задача російських СС (збройних сил) - стріляти у все, що рухається.

День четвертий. Бої у небі. Диверсанти. Зміна риторики руських після серйозних втрат.

День п'ятий. Відчуття, що пройшло п'ять років війни. Ми не боїмось і не здаємось. Бліцкриг не вдався. Перемовини з присмаком ракетних обстрілів.

Україна платитиме військовослужбовцям по 100 тисяч гривень на місяць (прим. автора - бойових), - постанова Кабміну.

Прайс за знищення ворога. Почалось "сафарі" і тури "побачити міста України та померти".

День шостий. Весна. Такої кількості міндобрив з росії ще не було. Поради для російських військових заповнювати кишені насінням та картоплею для врожайності цієї осені.

Нашими Воїнами освоєно новітньої техніки рф в кількості 8 річного надходження у лави армії держзамовлень.

Сльози руськіх солдатів у плєну.

«Ти убив 16 дітей!» Виступ президента України у Європарламенті зустрічали та проводжали оплесками і стоячи.

День сьомий. Перші голодні солдати рф та забиті українські дороги зі спалених колон "орків". Зірвані мости.

Ворог атакує з повітря та стріляє по цивільних.

Vendetta наших артилеристів.

Зростає температура повітря. Трупів російських солдатів так багато, що їх доводиться ховати в братських могилах, щоб уникнути антисанітарії, а росіяни спалюють своїх у мобільних крематоріях.

"Мы не знаем, что тут делаем. Заберите меня отсуда" - контрактник рф.

День восьмий. Коктейлі "молотова" працюють. Мужність Українців не знає меж, в котрий раз живою силою без зброї зупиняють і повертають назад танки ерефії.

У Росії поволі вичерпуються резерви військовослужбовців та техніки, які можна долучити до агресії проти України. За даними Пентагону, 90% бойової сили, зібраної навколо України, вже перетнули кордон.

Ми тримаємось.

День дев'ятий. Ми контратакуємо. Зміна тактики руських орків. Повзучий наступ (вже випаленими нашою артилерією та ВПС ЗСУ) змійками перетворюється на хаотичний мурашиний біг.

Відмова від усього російського у світі. "Фінансова операція" допомоги для рф.

По території України випущено вже 480 балістичних ракет. Міста Герої України не здаються.

Шуфрич "обісрався". Пропаганда руських серед дітей та мотиваційні ролики України.

День десятий. Тільки почався. Ми сповнені ВІРОЮ, НАДІЄЮ, ЛЮБОВ'Ю.

Знищуємо окупанта. Підтримуємо близьких та рідних. "Я з України", - звучить гордо у всьому світі!

Усі ці дні наша Армія, Наші Герої від рядового Громадянина до Генералів та Політикуму стійко зустріли ворога, згуртувались проти нього, відбили його атаки й продовжують кришити окупантів, починаючи з гарячого чаю для нашого Воїна до об'єднання всього світу проти хворого на голову путіна та його дріб'язкових посіпак.

Віднині переживати невпевненість у завтрашньому дні грозить не Україні, а всім громадянам ерефії.

Критичні дні закінчаться назавжди. Як і росія. R.I.P.

Продовження авжеж буде...

Україна понад усе!