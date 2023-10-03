Медведев собирается уничтожать немецкие заводы

11:44 03 октября Киев, Украина

“Ну, в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву. Всё-таки эти недоумки активно толкают нас к Третьей мировой”, - пригрозил похмельный “сомелье”.

Угрозы придворного шута, некогда заменявшего Путина на кресле президента РФ несколько разочаровывают. По всей видимости, он ненадолго сбавил градус принимаемого алкоголя и отошел от угроз начала ядерного апокалипсиса к банальным угрозам уничтожения промышленной инфраструктуры Запада.

Посты Медведева больше похожи на обиды несовершеннолетней девочки блогера и никак не соответствуют уровню чиновника, особенно учитывая тот факт, что ни одна его угроза не была воплощена в реальность.

С другой стороны, по логике вечно пьющего, заводы по производству ракет и прочего вооружения на территории РФ являются законной военной целью для украинских защитников и по ним необходимо наносить удары. Поэтому странно, почему в Кремле этому удивляются и угрожают “Сарматами” всем, кто причастен к очередному удару ракетами или дронами по территории РФ.