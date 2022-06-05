медведев надул и до того опухшие от водки щёки и включил «шантаж по-российски»

13:11 05 июня Киев, Украина

Вдобавок, недомерок обвинил Запад, яко бы тот своей помощью Украине и поставками оружия продолжает конфликт и не дает Киеву сесть за стол переговоров.

Не успели в россии похоронить клоуна жириновского, как на арену вышел его медведь и начал изображать шута.

Что означают заявления медведева и действительно ли россия готовит ядерный удар по Украине или Западу, рассказал политолог Виталий Бала.

Создается впечатление, что медведев хочет сыграть роль покойного младимира мириновского, который в свое время говорил много того, что в кремле не могли сказать, и там смотрели как будут реагировать на эти заявления. Но от самого жириновского действительно ничего не зависело. И я думаю, что здесь такая параллель корректна, потому что медведев мало на что может серьезно влиять. То есть человек, не имеющий определенных властных полномочий, может себе позволить говорить разные вещи, «надувая щеки». Такое бывает не только в российской политике, но в целом в международной политике и даже в повседневной жизни. Поэтому соответствующие заявления нужно воспринимать спокойно, хотя от них и не нужно просто отмахиваться.

Следует дальше смотреть и следить, будут ли после этого заявления медведева выступать какие-нибудь более серьезные представители московской власти, и уже тогда будет понятно, что это было на самом деле. Пока заявления медведева выглядят как достаточно примитивный шантаж и попытка кого-то запугать. Более того, насколько я понимаю, слова медведева прозвучали после заявления Байдена о том, чтобы россия должна хорошо подумать, следует ли ей применять ядерное оружие против Украины. Поэтому наверняка медведев и обращался к Богу в своем интервью, пытаясь показать, что ситуация с применением ядерного оружия против Украины вроде бы так и развивается.

Это больше напоминает определенный вариант реагирования или рефлексии на грани истерики, потому что в россии уже ясно осознали, что война с Украиной была большой ошибкой, и так или иначе эта война для россии может очень плохо завершиться. Поэтому я думаю, что такими заявлениями хотят попытаться завершить войну, но на тех условиях, которые для них были бы приемлемы. Отсюда возможно, что в ближайшее время мы услышим не одно подобное заявление. Это будет происходить на фоне ожиданий того, что через три недели заработают новые высокоточные ракетные системы, которые были предоставлены США, и наши ребята учатся ими управлять. И на фоне этого мы снова услышим разные заявления из россии, цель которых будет одна – попытаться выйти из ситуации с войной на лучших для москвы условиях. Хотя, по моему мнению, сейчас вряд ли это возможно.

В целом, когда в мире зашел разговор о помощи Украине, россия включала информационный шантаж. То есть сначала речь шла о химическом оружии, затем они дошли до ядерного оружия, после чего эта тема затихла, но сейчас они снова запускают тезис применения ядерного оружия. Стоит лишь вспомнить слова кремлевской пропагандистки симоньян в одном из эфиров российского телевидения о том, что россияне не могут просто так проиграть, и поэтому применение ядерного оружия для кремлевской пропагандистки показалось вероятным вариантом развития событий.

К тому же такие разговоры о применении ядерного оружия могут служить определенным маркером, когда ухудшается ситуация для россиян, и они начинают размахивать этой "ядерной дубиной". По сути, москва уже почти все испробовала, и даже была информация о якобы использовании химического оружия в Мариуполе. Единственное, что пока не применили россияне на этой войне - это ядерное оружие. В то же время, как украинцы, так и особенно россияне должны помнить заявление Великобритании о возможности применения ею превентивного ядерного удара. Поэтому в этой ситуации значительная часть кремлевской верхушки понимает, что для них все это может очень плохо закончиться. Поэтому мне кажется, что речь идет только о попытке технологии информационного шантажа, однако я не думаю, что в кремле есть достаточное количество таких людей, которые не дружат с головой, как путин и медведев, и которые захотят, чтобы их семьи оказались под угрозой ядерного удара.

Карма не заставила себя ждать….

И еще немножко о маленьком, маленького клоуна

Как пишут сами российские пользователи: на фото Илья,сын нашего маленького клоуна, Дмитрия Медведева .Он не служил в армии, не платил налогов,он живёт рентой в США на деньги своего отца.В конечном итоге на наши с вами деньги. И живёт весьма недурно. Кстати,его папа недавно заявил что за рубежом у него ничего и никого нет..

И один из коментов: Сообщают, что у Ильи Медведева отозвали рабочую визу и предписали в 48 часов сьебать нахуй из Калифорнии.