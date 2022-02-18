Медведчук считает, что требования ЕС к Украине обусловлены договоренностью с МВФ

20:59 25 Сентябрь Киев, Украина

Депутат Верховной рады Виктор Медведчук требует от Министерства иностранных дел Украины разъяснений по ряду вопросов, на которые должны ответить МВФ и ЕС.

По мнению главы политсовета партии " Оппозиционная платформа - За жизнь " (ОПЗЖ), МВФ и ЕС имеют некие тайные договоренности в отношении Украины. Поводом для подготовки депутатского запроса в дипломатическое ведомство страны стало заявление вице-президента Европейской комиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля во время недавнего визита в Киев. Он сказал, что ЕС готов предоставить Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи, однако для этого Киеву нужно соглашаться со всеми требованиями МВФ.

" Требую от МИД Украины немедленно обратиться с официальным запросом в МВФ и ЕС. Суть запроса: наличие или отсутствие у этих международных организаций каких-либо тайных (устных или письменных) договоренностей в отношении Украины. При наличии таких договоренностей в отношении суверенного государства Украина, они должны быть немедленно обнародованы в соответствии с общепринятой международной практикой. Украина не может позволить относиться к себе как к колонии " , - отметил Медведчук.