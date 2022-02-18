Медведчук считает, что требования ЕС к Украине обусловлены договоренностью с МВФ

Депутат Верховной рады Виктор Медведчук требует от Министерства иностранных дел Украины разъяснений по ряду вопросов, на которые должны ответить МВФ и ЕС.
По мнению главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), МВФ и ЕС имеют некие тайные договоренности в отношении Украины. Поводом для подготовки депутатского запроса в дипломатическое ведомство страны стало заявление вице-президента Европейской комиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля во время недавнего визита в Киев. Он сказал, что ЕС готов предоставить Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи, однако для этого Киеву нужно соглашаться со всеми требованиями МВФ.
"Требую от МИД Украины немедленно обратиться с официальным запросом в МВФ и ЕС. Суть запроса: наличие или отсутствие у этих международных организаций каких-либо тайных (устных или письменных) договоренностей в отношении Украины. При наличии таких договоренностей в отношении суверенного государства Украина, они должны быть немедленно обнародованы в соответствии с общепринятой международной практикой. Украина не может позволить относиться к себе как к колонии", - отметил Медведчук.
Политик задается вопросом: "Почему господин Боррель, представляя ЕС - независимую европейскую межгосударственную организацию, вообще говорит о требованиях МВФ - совсем другой международной организации, имеющей свое полномочное руководство?" "Такие официальные заявления полномочного представителя ЕС свидетельствуют о том, что между Евросоюзом и МВФ существуют какие-то тайные договоренности в отношении Украины, которым и следует руководство Еврокомиссии. Считаю, что наличие тайных соглашений между ЕС и МВФ в отношении третьих суверенных стран является грубым нарушением уставов вышеупомянутых организаций", - подчеркнул Медведчук.
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