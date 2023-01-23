21:13 22 января Киев, Украина

Недавно, президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина. Все они работали в интересах агрессора. Медведчук был пойман СБУ и передан в качестве обменного фонда в Россию, с тех пор он находится там.

Впервые после полномасштабного вторжения, кум Путина выступил с политическим заявлением. От его имени была выпущена статья, в которой он обвинил Запад в развязанной Кремлем войне, заявил, что “Украина это Россия”, и “на Западе должны признать, что у России есть свои интересы”.

Слова Медведчука в точности повторяют пропагандистские нарративы Кремля. Лишение украинского гражданства этого человека имеет лишь один недостаток – время. Это необходимо было сделать значительно раньше. Откровенный агент Кремля, который после 2014 года не прекращал настаивать на “возобновлениях отношений с Россией”, не достоин быть украинцем. Медведчук оправдывает войну, а заявляя об “интересах Кремля”, подчеркивает, что Путину должны дать право делать все, что он захочет.