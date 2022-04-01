Медицинская сортировка: кому будет оказана помощь

14:00 06 ноября Киев, Украина

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что в случае выявления более 20 тысяч инфицированных в сутки, в Украине будет введен протокол медицинской сортировки.

Глава БФ «100% жизни» Дмитрий Шерембей объяснил, что согласно протоколу помощь будет оказываться избирательно, а решение об оказании медицинской помощи будет принимать терапевт.

«У нас и сейчас фактически избирательная медицинская помощь: скорая отказывается ехать на вызовы. Это уже избирательная медпомощь, поэтому ждать 20 тысяч инфицированных в сутки нам не придется. Конечно же, 20 тысяч в сутки - это будет большая беда, потому что мы не сможем обеспечить больных необходимой помощью, и никакие мобильные госпитали этой проблемы не решат», — отметил Шерембей.

Эксперт подчеркнул, что принимать решение об оказании медицинской помощи в таком случае будет семейный врач.

«Это такая модель, когда медицинскую помощь, к сожалению, придется оказывать не всем, а только тем, кто в очень тяжелом состоянии. Все на усмотрение врача. Мы будем зависеть от терапевта», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что при такой модели оказания медицинской помощи необходимы консультации с ВОЗ.