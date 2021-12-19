Медиаграмотность - почему это важно?

Медиаграмотность призвана побудить людей задумываться над тем, что они смотрят, слышат, читают. В Украине начата программа медиаграмотности населения. Но почему это важно? Своим мнением поделилась исполнительный директор ОО «Украинский институт медиа и коммуникации» Диана Дуцик
"В первую очередь стоит отметить, что медиаграмотность уже давно внедряется в украинских школах на экспериментальном уровне. В 2010 году Национальная академия педагогических наук (НАПН) приняла Концепцию внедрения медиаобразования в Украине, а в 2016 году эта Концепция была обновлена. Медиаграмотность включили в стандарт начальной школы. Также в 2017 году Министерство образования и науки утвердило всеукраинский эксперимент по медиаобразованию на 2017-2022 годы, который разработала Лаборатория психологии массовой коммуникации и медиаобразования Института социальной и политической психологии НАПН Украины.
Я бы призвала политиков и чиновников, которые сегодня хотят заниматься темой медиаграмотности, в первую очередь проанализировать все те многолетние наработки, которые Украина имеет в этой сфере, чтобы не изобретать велосипед. Наша страна очень много делает в этом направлении в последние годы, особенно с началом войны.
Также много усилий прилагают некоторые доноры. Например, за счет IREX разработан ряд школьных пособий, которые интегрируют медиаграмотность в такие предметы как история, литература, язык, искусствоведение; большое количество учителей прошли тренинги и апробируют эту методику обучения в школах. Еще один донор – Internews много лет уделяет внимание медиаграмотности взрослых. В конце концов, фактчекинговые проекты, такие как StopFake, также способствует повышению уровня медиаграмотности среди взрослого населения.
Предыдущий министр культуры Владимир Бородянский хотел ввести ВНО по медиаграмотности. Новый министр – Александр Ткаченко – тоже проявляет интерес к теме медиаграмотности. Это очень хорошо. Нужны системные решения, на которые не могут выйти общественные организации в силу своей природы. Но их может внедрять государство. В частности, речь о подготовке медиапедагогов на уровне университетов, внедрении системы медиаобразования в школах (не на уровне эксперимента, а широко) и в высших учебных заведениях.
Я не знаю, какие планы у Александра Ткаченко. Но я бы хотела дать совет: не заниматься тем, что могут сделать и делают общественные организации, а в первую очередь сделать то, что должно сделать государство. А именно – проанализировать, требуется ли разработка определенной нормативной базы, где есть пробелы, которые нуждаются в поддержке и поощрении со стороны государства и т.д. Возможно, предоставить дополнительное финансирование. Потому что вопрос отдельного предмета – медиаграмотности в школах – это не только подготовка кадров и разработка учебных материалов, это и оплата труда учителей, которая должна быть предусмотрена государственным бюджетом. И таких вопросов может собраться немало…".
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