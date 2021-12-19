Медиаграмотность - почему это важно?

21:00 27 Июль Киев, Украина

Медиаграмотность призвана побудить людей задумываться над тем, что они смотрят, слышат, читают. В Украине начата программа медиаграмотности населения. Но почему это важно? Своим мнением поделилась исполнительный директор ОО «Украинский институт медиа и коммуникации» Диана Дуцик

"В первую очередь стоит отметить, что медиаграмотность уже давно внедряется в украинских школах на экспериментальном уровне. В 2010 году Национальная академия педагогических наук (НАПН) приняла Концепцию внедрения медиаобразования в Украине, а в 2016 году эта Концепция была обновлена. Медиаграмотность включили в стандарт начальной школы. Также в 2017 году Министерство образования и науки утвердило всеукраинский эксперимент по медиаобразованию на 2017-2022 годы, который разработала Лаборатория психологии массовой коммуникации и медиаобразования Института социальной и политической психологии НАПН Украины.





Я бы призвала политиков и чиновников, которые сегодня хотят заниматься темой медиаграмотности, в первую очередь проанализировать все те многолетние наработки, которые Украина имеет в этой сфере, чтобы не изобретать велосипед. Наша страна очень много делает в этом направлении в последние годы, особенно с началом войны. Также много усилий прилагают некоторые доноры. Например, за счет IREX разработан ряд школьных пособий, которые интегрируют медиаграмотность в такие предметы как история, литература, язык, искусствоведение; большое количество учителей прошли тренинги и апробируют эту методику обучения в школах. Еще один донор – Internews много лет уделяет внимание медиаграмотности взрослых. В конце концов, фактчекинговые проекты, такие как StopFake, также способствует повышению уровня медиаграмотности среди взрослого населения. Также много усилий прилагают некоторые доноры. Например, за счет IREX разработан ряд школьных пособий, которые интегрируют медиаграмотность в такие предметы как история, литература, язык, искусствоведение; большое количество учителей прошли тренинги и апробируют эту методику обучения в школах. Еще один донор – Internews много лет уделяет внимание медиаграмотности взрослых. В конце концов, фактчекинговые проекты, такие как StopFake, также способствует повышению уровня медиаграмотности среди взрослого населения.