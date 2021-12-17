Массовое закрытие отделений банков - повод для волнения?

20:34 16 Июль Киев, Украина

Согласно данным, с июля 2020 года в Украине закрыли более 400 отделений государственных банков Украины. Ежегодно количество отделений уменьшается на 5-15%, не только у госбанков, но и у частных банков (и украинских, и иностранных). Конечно, основное падение произошло при аннексии Крыма и оккупации Донбасса – более 2400 отделений.

По мнению Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президента Ассоциации инвесторов в Украине Андрея Кривоноса, этому способствовала не только аннексия территорий.





"Вот основные причины:



– больше мобильных и удаленных технологий доступны в банковской среде – клиенты реже ходят в отделения, в результате держать их прежнее количество на балансе становиться неэффективным,



– конкуренция, особенно в малых городах – сначала банки попытались открыться везде (частные розничные банки), но выйти на прибыльность большинству не удалось.



Для качества обслуживания потребителей важнее обратить внимание на другой показатель, чем количество действующих отделений. А именно – на количество действующих структурных подразделений банков в расчете на 100 тыс. человек взрослого населения.



И в этом аспекте у нас есть региональные различия. Киев, Днепр, Харьков, Львов, Одесса, Полтава показывают высокие показатели по обеспечению – от 22 до 37 отделений. Но есть регионы, где у нас их имеется только 10-15. В среднем же выходим на чуть более 30. Кстати, на 01.01.2009 года было 61, что можно считать неким рекордом в мировом масштабе.



Для сравнения: в странах ЕС такой показатель – 28. В частности, в Испании 68, Франции 38, Польше и Словении 31, Румынии 29, Словакии 28, Латвии 18, Германии 14.



Поэтому наше сокращение не является угрозой или проблемой для рынка и потребителей.



В этом контексте нам стоит более внимательно посмотреть на другие аналогичные показатели:



– количество банкоматов и других электронных кассиров на 100 тыс. населения,



– количество POS-терминалов на 100 тыс.,



– количество открытых счетов населением (по последнему показателю мы не можем похвастать высоким значением – в основном в силу финансовой безграмотности населения).



И в завершение: в точности расчетов "на 100 тыс." нужно сомневаться – у нас давно не было переписи населения, и мы реально не знаем, сколько и где живут наши граждане. Вполне возможно, что и киевское пресыщение отделениями, которое соответствует населению в 2,5 миллиона, не настолько и большое для реальных 3,5-4 миллионов".