20:32 25 ноября Киев, Украина

Венгрия планирует наладить экономическое сотрудничество с Ираном. “В мире много проблем, в последние дни мы видели, как легко конфликты могут стать неуправляемыми. Угрозу глобальной безопасности можно снизить, положив конец как можно большему количеству конфликтов. Если бы нам удалось реинтегрировать Иран в систему международного сотрудничества, мы смогли бы сделать большой шаг вперед стабильности всей ситуации на Ближнем Восток”, - подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Очевидно, что ни о каком шаге к “поиску стабильности” на Ближнем Востоке речь не идет. Иран находится под санкциями уже много лет и не просто так. Венгрия, в свою очередь, становится все большим изгоем внутри Европейского Союза. Автократия Орбана, его нежелание терять власть, весьма похожи на путинизм, делают Будапешт и Тегеран близкими партнерами. Куда ближе, чем Венгрия - ЕС или Иран - Ближний Восток.

Стоит отметить, что даже иранцы бойкотируют свою страну. Так, футболисты на открытии Чемпионата мира по футболу в Катаре демонстративно не пели гимн в знак протеста. Иран получил новую порцию санкций из-за поставок в Россию оружия. Раиси планирует начать войну с Саудовской Аравией и Ираком. А Орбан, тем временем, “укрепляет экономическое сотрудничество” с Тегераном.

Стоит ожидать дальнейших санкций против Венгрии, вскоре после того, как члены Европарламента поймут, как наказать Орбана за его маргинальную позицию.