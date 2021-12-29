Манипуляции России в ТКГ

Россия хочет переложить всю вину за конфликт на Донбассе на Киев и чтобы Украина начала переговоры с оккупационными самопровозглашенными администрациями Донецкой и Луганской областей. В Кремле не хотят признавать себя в качестве стороны конфликта и поэтому не намерены прекращать конфликт.

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что одним из требования России является признание «Спутника V» в Украине. После этого, в Кремле согласны открыть КПВВ. К слову, с украинской стороны пропускные пункты уже давно открыты, однако людей не пускают с оккупированных территорий.

Кроме принятия непризнанной вакцины, еще одним требованием России является признание документов, так называемых, «ДНР» и «ЛНР». Арестович подчеркнул, что Украина ни в каком из этих случаев не готова идти навстречу Кремлю. Это легко объясняется тем, что принятие вакцины и, тем более документов несуществующих республик, привело бы к дискредитации Украины в мировом сообществе и легитимизации марионеточных пророссийских органов “власти”.

Российское руководство жертвует людьми во благо собственных интересов. Процесс манипулирования также тормозит обмен пленными, что вопреки громогласным заявлениям Кремля о “защите русских за рубежом” демонстрирует наплевательское отношение к собственным гражданам.