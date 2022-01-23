09:55 10 Май Киев, Украина

Протестным организациям и тем, кто еще не окончательно согласен с утвержденной государственной доктриной Кремля, строго запрещено законом привлекать к своим действиям детей, соблазнять их своими идеями и рассказами о перспективах свободного будущего. Для нарушителей предусмотрены суровые санкции. Но когда этим занимается Империя - это на собственные законы она не обращает никакого внимания. И привлекает к пропагандистским действ детей любого возраста. Несмотря на возможную значительный ущерб, который такие привлечение вызывают детской психике.

В никому не известном городке Вихоривка Иркутской области прошла массовая акция провластного молодежного движения «Юнармия». Десятки молодых людей и детей разного возраста в форме «Юнармии», часть из которых держали портреты Путина, прошли по улицам 6 мая.

«Мы реализуем проект« Одной мы связаны судьбой »ко дню Георгия Победоносца, который включает в себя несколько этапов: научно - практическая конференция, защита патриотических уголков, костюмированное шествие, открытие вахты памяти у поста №1. Костюмированное шествие представлена различными эпохами в том числе эпохой Путина, - заявил начальник регионального штаба движения Александр Старухин, - Мы решили свою колонну обозначить ЮА с портретами Путина, цитатами его выступлений ».

«Любуясь» костюмированным шабашем патриотизма, так и ждешь, что появится плакат «Спасибо товарищу Путину за наше счастливое детство!». По крайней мере, «Эпоха Путина», представленная на ходе в ряду других, пожалуй, по мнению организаторов, менее значимых эпох, это очевидно предусматривает.

«Юнармия» - уродливое порождение России путинской эпохи, но типичное для любого тоталитаризма. Дети, идущие строем, одетые в униформу цвета хаки, зомбированные унифицированными идеями, несут портрет очередного фюрера ... Когда на портретах был Сталин, Гитлер, теперь - «герой» нашего времени.

Подростки - существа доверчивые и наивные. Они демонстрируют портреты нынешнего «вождя» с таким же щенячьим восторгом и упоением, с которым 80-90 лет назад их ровесники носили портреты других тоталитарных вождей.

Те, кто зомбирует детей, пишут фамилию Рокоссовского с двумя "к"; вывешивают вместо победных флаги ВМС Японии; постоянно путают на пропагандистских плакатах немецкую и советскую технику; дарят ветеранам черствые пряники и рядятся, как клоуны. Для них память о войне это еще одна попытка приблизиться к заветной кормушке на один «строку выше». И ради этой цели они готовы к любым действиям, которые возможно заметит и примет руководитель. Поэтому и летят вести из регионов об очередных праздничные представления с принудительной участием детей.

Даже вступление к нацистскому Юнгфольк по законам той Германии был добровольным. Воспитание в организации проводилось в духе национал-социализма с целью формирования у детей с очень раннего возраста национал-социалистического мировоззрения на арийских идеалах. С раннего возраста малым ариям прививался патриотизм. Но патриотизм - это любовь к родине. А назвать патриотизмом костюмированную ходу в городке Вихоривка Иркутской области в честь Георгия Победоносца и Путина это извращение смыслов, которое к Родине не имеет никакого отношения.

День Победы - то же праздник, который традиционно становится апофеозом патриотического бисивство. И, конечно, не только иркутская область выделяется в этом рвении чиновников продемонстрировать свою лояльность «генеральной линии партии». Каждый субъект Российской Федерации сходит с ума по-своему.

На территории одного из детских садов в Кемерове обустроили настоящий мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне. С большой звездой, возложением цветов, скамейками. Выглядит это ужасно. Но это тоже, по мнению организаторов, «патриотическое воспитание». Извращение! А Кремль преследует Габышева и признает его психически больным!

На такие «патриотические постановления» не решались даже советские идеологи. Пионеры, комсомольцы все-таки более взрослые. А появление в современной России даже специального термина «Малышко войска» для определения подобного непотребства это уже совсем абсурд.

Власти Беларуси, стараясь не отстать от «старшего брата» в патриотизме (по крайней мере эти «деятели» считают эти действа проявлениями «патриотизма» и патриотического обучения) устроила «театрализованное реконструкцию» сожжения людей в селе Шуневка к 9 мая.

Каким образом такие действия, по мнению Кремля, поднимают патриотизм непонятно. Какое отношение имеет портрет Путина в детских руках до Победы? Тем более, что ребенок понесет любой яркий рисунок в руках. Если взрослые не понимают такого «патриотизма», то что говорить о детях ?!

Но ничего не поделаешь, такие сейчас ценности путинской России. Даже страшно подумать, что будет дальше, что придумают на следующий год.