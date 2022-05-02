Маленькие хроники большой войны

Международные санкции подкрадываются незаметно. Ранее они уже частично блокировали танковое и другие производства в России.. Дошла очередь и до ЗРК, в частности, печально известных "Буков".

Почему Западные партнеры решили, что уже средние темпы поставки нам оружия оправдывают низкие темпы внедрения санкций против РФ?

После перевода крейсера "москва" на подводный режим флот России решил держаться от нас подальше.

Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 800 российских танков! В большинстве армий мира столько никогда и не было! Слава Украине!

Очень активно в Украине мрут рашистские генералы. Вместо парада войск России будут принимать парады земельных червей.

Коллективное Запад взяло публичный курс на содействие украинской победе в «битве за Донбасс». Британский глава правительства вообще заявил, что Украину нужно так обеспечить оружием, чтобы Россия и не думала над новыми вторжениями.

И громкие слова подкреплены мощными действиями: Во-первых, США анонсировали новый пакет помощи, где будет артиллерия и соответствующие боеприпасы. Также Штаты заявили, что Украина получила авиационную помощь. Во-вторых, о поставках тяжелого оружия объявили в Британии (ракетные установки), Канаде (трудная артиллерия) и Нидерландах (тяжелая бронетехника). Также Чехия будет чинить наши танки и БМП. Дополнительную военную помощь окажут Румыния и Финляндия.

Такая разнообразная сейчас поддержка Украины. 24 млрд долларов помощи, бойкот России на G20, американское закрытие лазейок с обхода санкций, а также запчасти для наших самолетов и тяжелые литовские минометы.

Позорной оказалась не только позиция корпораций, не ушедших с рынка России. Но и ушедших, но продолжающих платить с сотням тысяч россиян как Макдональдс, Рено, Икеа и т.д., то есть продолжают поддерживать экономику России и российский бюджет войны. Как тяжело некоторым существовать без крови на руках.

В России истерика от того сколько оружия и помощи оказывает нам цивилизованный мир. Сначала они рассылали дипломатические ноты-угрозы с требованиями прекратить передачу отдельных типов тяжелого оружия, а теперь публично жалуются, что оружие Запада замедляет спецоперацию.

Между тем, в новый пакет помощи США вошли 72 гаубицы, 144 тыс. боеприпасов к ним, а также новейший беспилотник-камикадзе Phoenix Ghost, который был адаптирован специально под нужды и по запросу ВСУ. После анонсированной передачи нам словенских танков Т-72 у нас, как Пентагон США, станет больше этого вида оружия, чем у российского агрессора. Военную помощь также оказали нам и Испания (200 тонн боеприпасов и десятки бронемашины), Дания (90 млн$), Израиль (защитное снаряжение).

Кроме того, поступают и другие виды помощи. Дания объявила, что будет заниматься восстановлением Николаева, Британия дала кредитных гарантий на 500 млн $, США объявили обширную миграционную программу для украинцев, Сейм Латвии признал действия РФ геноцидом. Также США закрыли свои порты для российских кораблей, а Британия запретила импорт российских древесины, предметов роскоши и повысила пошлины на некоторые товары на 35%.

У Украины становится все больше и больше тяжелого оружия. Которая будет очень красиво курить решистиков-захватчиков и маниакальные амбиции путлера. Удачи ВСУ по этому делу!

В Брянске РФ горят нефтебазы, военная часть или ракетный состав! Так празднует народ героического сопротивления рашистской войне!

Украинцы очень не любили Макрона в первый месяц войны. Сейчас "последовательно" полюбили его из-за Ле Пена. Но это определенно ненадолго!

Веселее взрывов в России и Чернобаевке возможно только когда оккупанты коллективно и окончательно себя подрывают в Кременной на Луганщине!

"Покушение на Соловьевых-Скабеевых" - это опасная угроза всем пропагандонам России и СМИ, чтобы не отклонялись от "линии путина"!

На немецкой базе "Рамштайн" коалиция из более чем 40 армий фактически взяла за основу давно назревшую стратегию. С военной кастрации, истощения и ослабления России за счет масштабной поддержки Украины оружием и учениями. Что может способствовать нашей победе и утрате способности РФ к новым агрессиям. И все это с единственным центром координации в немецком Штутгарте. Даже немцы в этом процессе согласились поставлять САУ Gepard. Слава Украине и Западным друзьям!

Урожайная ночь с попаданиями в состав боеприпасов в Белгороде РФ и во вражескую "Иглу" и центр командования на Змеином. ПВО рашистских Курска и Воронежа тоже проверили. Пусть боятся и знают как нападать на украинское суверенное и способное к сопротивлению государство.

Россия отключила Польшу и Болгарию от газа из-за "неоплаты в рублях". То есть Россия взяла курс на само внедрение или стимулирование в Европе решения о газовом эмбарго, пока нефтяное уже на подходе.. Только рашисты могут так гордо "пилить ветку, на которой сидят", так гордо проигрывать.

Уже даже большинство Бундестага официально задекларировало, какой должна быть адекватная позиция по поставкам Украине оружия. Даже канцлер Шольц, долго саботировавший, оттягивающий, обманывавший постепенно и со скрипом вынужденный менять позицию.

При всем этом некоторые известные немцы подписывают письма за капитуляцию Украины, где требуют от нашей страны вывести войска из крупнейших городов. Некоторые представители земель ставят под сомнение разные в Буче и факты масштабного геноцида от России. Некоторые как Шредер вообще открыто "легли" под РФ. Если у Шольца еще есть шанс перейти на правильную сторону истории, то многие другие давно должны стать объектами антикоррупционных и других расследований. Пророссийскую "сейчас" в Европе пора искоренять через суды.

русские кинотеатры пытались спастись показом мирового кино, скачиваемого с пиратских торрентов. Но, наверное, не помогло.

В США принято историческое решение о ленд-лизе для Украины, что означает еще более масштабные и быстрые поставки необходимого оружия на лучших условиях. По форме сопротивления миру путин теперь официально поставлен в один ряд с гитлером.

Есть и другие доказательства того, что на Западе принята за основу многолетняя стратегия искоренения путинского режима и уничтожения его военных мощностей.. Мероприятие явно решило "кончать" рашизм за счет военной победы Украины и деоккупации всех ее территорий, включая Донбасс и Крым.

В ответ на газовый рэкет России в США и Европе показали путлеру «средний палец». Они заявили, что способны быстро найти альтернативу, а следовательно, очередной план кремля провалился, а «из рашистского бревна сбежал важный козырь».

Джо Байден: «Мы работаем с другими странами, такими как Южная Корея, Япония и Катар, которые поддерживают наши усилия, чтобы помочь европейским союзникам, которым Россия угрожает газовым шантажом, удовлетворить свои потребности в энергоносителях другими способами».

Вице-премьер Болгарии Ассен Васильев: «Мы можем полностью заменить поставки российского газа поставками газа из Южного газового коридора, а также поставками СПГ в Грецию и Турцию, и этот план реализуется прямо сейчас».

Польша дала нам 200 танков, гаубицы и "грады". Словацкий С-300 защищает небо на юге. Есть соседи-союзники!

РФ потеряла в этой войне уже +1000 танков! Такой быстрой демилитаризации одной из величайших армий мир еще не видел! Слава ВСУ!

Магия Чернобаевки непреодолима! кадыровцы и буряты перестреляли там недалеко друг друга, потому что не смогли поделить награбленное!

«Азов» в Мариуполе за время войны уничтожил около 2 тыс. рашистов, 50 танков и 100 единиц техники! Героизм, который не описать словами! Слава Воинам!