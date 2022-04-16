Макрон выступил с провокационным заявлением

О чем думал лидер Франции, когда произнес, что люди двух воюющих государств являются одним “братским народом” – не понятно. Очевидно, что знаниями мировой истории и, особенно, социологическими исследованиями, лично этот человек не обладает вовсе. Образование «СССР», в которое входили как Украина, так и страна-агрессор, не означает, что населения двух государств являются “братскими”, схожими в чем то. Это касается абсолютно всего.

Чтобы апеллировать понятием «братский народ», необходимо хоть немного понимать - откуда взялась эта фраза, кем была впервые применена и для чего. Так, впервые словосочетание «братский народ» применили киевские книжники, которые в XVIII веке создали концепцию “Великой, Малой и Белой Руси – народов, что должны объединиться”. Целью являлось призвать московского царя в противостоянии Речи Посполитой на сторону украинцев. В дальнейшем, рашисты приняли это словосочетание за истину и ввели его в свою доктрину. Видимо, даже здесь у московитов не получилось что-либо придумать и они, как всегда, присвоили это себе. Поэтому, во времена СССР этот термин активно применялся к трем народам, национальную идентичность которых хотели стереть и прировнять к единой российской истории.

Очевидно, что Макрон произнес словосочетание “братский народ” опираясь на слова “бункерного”, тем самым, он показал свою неграмотность. С тем же успехом, братским народом можно называть французов и немцев, чьи страны в раннем средневековье представляли единое государство. В сочетании с “отрицанием геноцида”, приравнивание украинцев и рашистов к единому “братскому народу”, точно не добавит пунктов в будущем втором туре выборов в президенты Франции, а возможно, оставит Макрона в истории, как глупого и трусливого президента.