09:00 18 июля Киев, Украина

Президент України Петро Олексійович Порошенко на Марафоні "Хто замовив мову?" від 16.07.21:

"Стаття Путіна про Україну - це своєрідний "Майн кампф" російського президента. Путін написав статтю українською мовою. Весь світ про це говорить, я впевнений, що 99% українців її не читали. Чому? А тому що вони живуть з твердим переконанням: Путін не впливає і немає впливати на інтелектуальний, культурний, мовний та інший простір України. Це певне досягнення.

Але тут я вам пораджу: обовязково прочитайте цю статтю, бо вона не про внутрішню політику України, а про зовнішню політику Росії. Ця стаття - це своєрідний "Майн кампф" російського президента.

Що Путін каже росіянам? Він готує росіян до можливої агресії проти всієї України. Це абсолютно червоною стрічкою проходить через всю статтю. Що він говорить українцям? Не хвилюйтеся. Я за те, щоб визнати територіальну цілісність України, ми не збираємося її порушувати. Що це означає для українців? Йому не потрібна Донецька чи Луганська область. Територіальна цілісність йому потрібна для того, щоб зберегти "федеральний округ Україна" у складі російської імперії.

Також я б провів паралель з виступом Путіна на Мюнхенській конференції з безпеки у 2007 році. Він там теж наголосив про зміну зовнішньої політики, безпекової зовнішньої політики Росії. Що трапилось після цього? Агресія проти Грузії. На відміну від України, яка зупинила його на кордоні і звільнила 2\3 окупованого Донбасу, Путін дійшов до Тбілісі. Путінські літаки бомбили Поті. Він захопив і закріпив Абхазію і Осетію.

Ця стаття означає, що Україна в небезпеці. Ми маємо відновити міжнародну солідарність на підтримку цілісності України, яку ми з вами будували в 14-му році. Яка зараз зазнає ерозії у звязку з дивною поведінкою Зеленського.

Наші партнери кажуть: ми з Україною пліч-о-пліч будемо боронити. А Зеленський каже: не треба, я сам поїду, сам зустрінуся. Хоч в Женеві, хоч в Єрусалимі, хоч в Стамбулі. Подивіться, який жахливий так званий миротворчий спам. То вони продукують Женевський формат, то Вашингтонський, то інші зустрічі.

Дуже жахливо, коли внаслідок таких некомпетентних дій саму Україну можуть почати сприймати несерйозно. Наше з вами завдання цього не допустити. Я, наша команда, наші партнери і всі патріоти України будуть робити все можливе для того, щоб захистити інтереси України."