Люди сражаются с рашизмом на территории агрессора

В апреле неизвестные забросали “коктейлями Молотова” военкомат в поселке городского типа Зубова Поляна на Мордовии. До этого, также появлялись свидетельства поджога военкоматов в разных областях страны-агрессора.

Кроме того, стало известно о пожаре рядом с московской мэрией. Второй центральный научно-исследовательский институт “Минобороны” рашистов в Твери, занимавшийся разработкой систем ПВО был подпален. В городе Кинешма сгорел химический завод.

Понятно, что кроме противников войны, такими “диверсиями” могут заниматься чиновники и директора госпроизводств, чтобы скрыть факты коррупции, однако, даже за сотни километров от Украины, рашисты получают удар от собственных граждан.

Очевидно, что чем дольше будет идти война, чем больше населения потеряет работу, чем жестче будут призывать рашистов мужского пола идти на фронт, тем чаще в сети будет появляться информация о подобных случаях.

В тоже время, те 83% “поддержки” хозяина Кремля, которые нарисовали госорганы своему повелителю, видимо, далеки от реальности. Скорее всего, такая информация распространяется, чтобы убедить протестующих против власти “бункерного”, что подавляющее большинство страны поддерживает своего “лидера”, таким образом, пытаясь убедить население в том, что протестующие одиноки и у них ничего не получится. Однако, пожары в госучреждениях говорят об обратном и, скорее всего, в будущем все же можно будет наблюдать революцию в стране-агрессоре.