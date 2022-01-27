Любой исход протестов в Беларуси на руку Кремлю

Месяц назад начались массовые протесты в Беларуси против "официальных " результатов выборов. Люди хотят справедливости и свободы, а также выступают против интеграции с Россией.
Ради этих идеалов и борьбы с несправедливостью, юноши и девушки согласны терпеть избиения и насилие со стороны белорусской милиции. Однако ситуация разворачивается таким образом, что скорее всего, любой исход белорусских протестов окажется на руку Кремлю.
Многие белорусские студенты говорят, что замечали несправедливость и до президентских выборов 9 августа. Толчком для многих стали митинги против интеграции с Россией, отказ в регистрации кандидатов на выборы, а также акции оппозиционного белорусского политика Светланы Тихановской.
Беларусь будущего студенты видят самостоятельной страной, в которой можно не бояться выражать собственное мнение.
При этом протестующие выступают категорически против интеграции с Россией.
Беларусь должна быть белорусской.
Жестокая реальность
Впрочем, через месяц после начала протестов, можно предположить, что надеждам молодежи не суждено сбыться. По данным ряда СМИ, недавний приезд премьер-министра РФ Михаила Мишустина на встречу с Александром Лукашенко в Минск, очевидно, означал предварительное согласование интеграционных договорённостей с РФ. Но даже если Лукашенко и не удержится при власти, Кремль ровным счетом ничего не потеряет.
Впрочем, через месяц после начала протестов, можно предположить, что надеждам молодежи не суждено сбыться. По данным ряда СМИ, недавний приезд премьер-министра РФ Михаила Мишустина на встречу с Александром Лукашенко в Минск, очевидно, означал предварительное согласование интеграционных договорённостей с РФ. Но даже если Лукашенко и не удержится при власти, Кремль ровным счетом ничего не потеряет.
И вот почему. К примеру, главный белорусский оппозиционер – Светлана Тихановская, которая сформировала Координационный совет (КС), скорее всего, не свободна от влияния Москвы. Хотя бы потому, что ее муж, Сергей Тихановский, в прошлом также кандидат в президенты Беларуси, имеет довольно крупный бизнес в России, превышающий 10 млн рублей годовых.
В состав КС входят и другие видные политические фигуры. Это еще один кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, который сейчас находится в СИЗО, Мария Колесникова (пропавшая при загадочных обстоятельствах 8 сентября), а также юрист Максим Знак. Все эти люди объявили о создании белорусской оппозиционной партии “Вместе”. При этом все представители команды Бабарико, находящиеся в Координационном совете Беларуси не признают Крым частью Украины, не желают отвечать на вопросы, связанные с российской агрессией на Донбассе и уходят от ответов, связанных с углублённой интеграцией Беларуси и России, аргументируя это тем, что между двумя странами и без того существует Союзный договор.
Интересно, что Виктор Бабарико с 1995 года являлся сотрудником банка “Олимп”, который в последующем стал собственностью Газпрома. Сейчас учреждение называется “Белгразпромбанк”, а Бабарико являлся одним из проводников российских энергетических интересов в Беларуси. В случае интеграции Беларуси в РФ, согласно договоренностям на высшем уровне, “Белгразпромбанк” должен быть сохранен, а значит и России нет никакого смысла, чтобы Бабарико сидел в СИЗО.
Такой беглый взгляд на личности белорусских оппозиционеров позволяет сделать вывод, что любой исход протестов в РБ играет на руку Кремлю. А значит мечтам студентов о свободной и суверенной Беларуси вряд ли суждено сбыться.