Любой исход протестов в Беларуси на руку Кремлю

18:37 10 Сентябрь Киев, Украина

Месяц назад начались массовые протесты в Беларуси против "официальных " результатов выборов. Люди хотят справедливости и свободы, а также выступают против интеграции с Россией.

Ради этих идеалов и борьбы с несправедливостью, юноши и девушки согласны терпеть избиения и насилие со стороны белорусской милиции. Однако ситуация разворачивается таким образом, что скорее всего, любой исход белорусских протестов окажется на руку Кремлю.



Многие белорусские



Беларусь будущего студенты видят самостоятельной страной, в которой можно не бояться выражать собственное мнение. Многие белорусские студенты говорят, что замечали несправедливость и до президентских выборов 9 августа. Толчком для многих стали митинги против интеграции с Россией, отказ в регистрации кандидатов на выборы, а также акции оппозиционного белорусского политика Светланы Тихановской.Беларусь будущего студенты видят самостоятельной страной, в которой можно не бояться выражать собственное мнение.

“Вывешивать флаги и не бояться, что к тебе придут. Получать достойное образование, которое будет конкурентноспособным на европейском рынке, иметь достойные зарплаты для всех слоев общества”, – считает Кирилл Толок.

При этом протестующие выступают категорически против интеграции с Россией.

“Я – за суверенитет Беларуси. Лукашенко ставит все это под большой вопрос. И во многих опросах в Telegram побеждает мнение за интеграцию. Но даже моя бабушка, которая всем сердцем считает, что Лукашенко – это хороший выбор для страны, против интеграции с Россией. Я думаю, если состоится интеграция, очень много молодежи уедет. Потому что для большинства студентов сейчас в России перспектив еще меньше, чем в Беларуси”, – полагает Надежда Кулик.

Беларусь должна быть белорусской.

“Хочется уменьшить влияние информационного русского поля. Кроме того, хотелось бы, чтобы в нашей стране начал развиваться Болонский процесс, чтобы университеты получили ту самую независимость, академические свободы. Потому что ректоров сейчас хоть в частных, хоть в государственных вузах назначает министерство. Жить в “Белорусском автономном округе РФ” я не соглашусь никогда”, – говорит студентка Анжелика Луканская.

Жестокая реальность



Впрочем, через месяц после начала протестов, можно предположить, что надеждам молодежи не суждено сбыться. По данным ряда СМИ, недавний приезд премьер-министра РФ Михаила Мишустина на встречу с Александром Лукашенко в Минск, очевидно, означал предварительное согласование интеграционных договорённостей с РФ. Но даже если Лукашенко и не удержится при власти,



Впрочем, через месяц после начала протестов, можно предположить, что надеждам молодежи не суждено сбыться. По данным ряда СМИ, недавний приезд премьер-министра РФ Михаила Мишустина на встречу с Александром Лукашенко в Минск, очевидно, означал предварительное согласование интеграционных договорённостей с РФ. Но даже если Лукашенко и не удержится при власти, Кремль ровным счетом ничего не потеряет.

И вот почему. К примеру, главный белорусский оппозиционер – Светлана Тихановская, которая сформировала Координационный совет (КС), скорее всего, не свободна от влияния Москвы. Хотя бы потому, что ее муж, Сергей Тихановский, в прошлом также кандидат в президенты Беларуси, имеет довольно крупный бизнес в России, превышающий 10 млн рублей годовых.

В состав КС входят и другие видные политические фигуры. Это еще один кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, который сейчас находится в СИЗО, Мария Колесникова (пропавшая при загадочных обстоятельствах 8 сентября), а также юрист Максим Знак. Все эти люди объявили о создании белорусской оппозиционной партии “Вместе”. При этом все представители команды Бабарико, находящиеся в Координационном совете Беларуси не признают Крым частью Украины, не желают отвечать на вопросы, связанные с российской агрессией на Донбассе и уходят от ответов, связанных с углублённой интеграцией Беларуси и России, аргументируя это тем, что между двумя странами и без того существует Союзный договор.



Интересно, что Виктор Бабарико с 1995 года являлся сотрудником банка “Олимп”, который в последующем стал собственностью Газпрома. Сейчас учреждение называется “Белгразпромбанк”, а Бабарико являлся одним из проводников российских энергетических интересов в Беларуси. В случае интеграции Беларуси в РФ, согласно договоренностям на высшем уровне, “Белгразпромбанк” должен быть сохранен, а значит и России нет никакого смысла, чтобы Бабарико сидел в СИЗО.



Такой беглый взгляд на личности белорусских оппозиционеров позволяет сделать вывод, что любой исход протестов в РБ играет на руку Кремлю. А значит мечтам студентов о свободной и суверенной Беларуси вряд ли суждено сбыться.