Лукашенко выставил себя дураком в очередной раз

“Исходя из международных соглашений, передача Белоруссии ядерного оружия невозможна. Белоруссию является членом Договора о нераспространении ядерных вооружений. И нарушение этого соглашения было бы слишком вопиющим фактом. Учитывая, что страна и так является изгоем, выход из этого основополагающего соглашения поставил бы Белоруссию вообще вне цивилизованных стран. Речь же идет о том, что в Белоруссии будут созданы российские военные базы под российской юрисдикцией, внутри этих баз будут действовать законы Российской Федерации. И ядерное оружие, которое там размещено, будет считаться находящимся на территории России, и под российской юрисдикцией”, - рассказал о ситуации независимый военный аналитик Александр Алесин.

Выходит, что Лукашенко в очередной раз выставил себя дураком в глазах общественности. Понятно, что действовал он не по своему личному усмотрению, а по приказу Путина. Дело в том, что заявление белорусского диктатора о возможном “принятии” ядерного оружия является ничем иным, как актом проявления гибридной войны, информационной атакой. Это необходимо, чтобы показать, на что готова пойти Россия, если НАТО и дальше продолжит развертывать противоракетные комплексы в Польше, способные не только сбивать ракеты, но и запускать их. Путин вновь использовал Лукашенко для запугивания Запада и общественности, при этом, каждый раз выставляя Александра Григорьевича “пациентом специального медицинского учреждения”.