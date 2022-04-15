Лукашенко воюет в своем мире

Масштабные митинги в 2020 году, после фальсификации выборов в Белоруссии, показали, что народ не поддерживает своего диктатора. Поэтому, когда начались массовые и жестокие репрессии, доверие к государственным источникам информации пропало вовсе. Некоторые белорусы говорили, что они, порой, не могут знать, что на самом деле правда, однако, когда слышат официальную позицию Лукашенко транслируемую по государственным СМИ знают – “это точно не правда”.

Выходит, что все заявления белорусского диктатора создаются им самим, для него самого, чтобы цитироваться им же. Так случилось, что Лукашенко, недавно провел свою “спецоперацию” в Украине, чтобы “освободить белорусских водителей”. По его словам, он ее так “хорошо и быстро провел”, что никто из его окружения этого “даже не заметил”.

Кроме того, он, как истинный автократ и диктатор, недавно потребовал, чтобы Белоруссию, наравне с Украиной и Россией, допустили к переговорам делегаций двух сторон. Лукашенко свою позицию аргументировал тем, что “раз уж его в это все втянули, то пусть принимают Белоруссию, ведь три славянских народа должны вместе решать свои проблемы”.

Своими высказываниями, человек давно превратился из политического деятеля и президента Белоруссии, если он таковым когда-то и являлся, в мем и посмешище для всего мира. Если бы он не обладал действительной властью, а его действия не приводили к многочисленным жертвам, то можно было бы и дальше смеяться над страдающим психическим заболеванием (этот факт доказан врачами Белоруссии, которые были вынуждены бежать из страны) стариком. Но его следует устранить как можно быстрее, так как неуравновешенный человек имеющий власть в масштабах целого государства более чем опасен для большого количества людей.