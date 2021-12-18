Министр иностранных дел Украины, выступая перед журналистами в Риге на саммите министров иностранных дел стран НАТО, сообщил, что Александр Лукашенко поставит точку невозврата в отношениях между Украиной и Белоруссией в тот момент, когда признает Крым российской территорией. По словам Кулебы, полуостров не является “полем для компромиссов”. К тому же, глава МИД Украины добавил, что на северных границах страны уже существует “северный фронт”, так как Киев считает Белоруссию потенциальным источником угрозы.

Несмотря на ранее обратную позицию, Лукашенко заявил, что Крым является российской территорией, и упомянул, что это стало юридически законно после, так называемого, “референдума”, устроенного Кремлем, чтобы легитимизировать аннексию полуострова. К тому же, усатый диктатор подчеркнул, что он признает Крым Российским, после того, как посетит полуостров. Когда именно это произойдет – неизвестно, однако будущий приезд уже обсуждается с Путиным.

“Чык-чырык” стал вовсе бесхребетным. В 2014 году он говорил, что он никогда не признает аннексию Крыма, а теперь утверждает, что полуостров является российской территорией. Это понятно, ведь Путин ознаменовал смерть, как политика, Лукашенко. В 2023 году, он уже не будет тем президентом, который есть сейчас, а Белоруссия превратиться в такую же российскую территорию, которой сейчас является Крым, по мнению Лукашенко.